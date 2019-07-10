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В Житковичском районе милиционеры нашли ведро с долларами

11.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сотрудники милиции задержали в Житковичах местного жителя, который подозревается в совершении кражи крупной суммы денег из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

В Житковичском районе милиционеры нашли ведро с долларами

Сообщение о похищенных ювелирных изделиях, крупной сумме денег, спиртных напитках поступило в дежурную службу РОВД от местной жительницы. Она сообщила, что кто-то повредил оконную раму подвального помещения и проник в ее дом.

«Оперативники вышли на след человека, который занимался ремонтом в доме и имел возможность свободно туда войти. Оконную раму разбил, чтобы отвести от себя подозрение», — рассказали в милиции.

Похищенное обнаружили у 40-летнего подозреваемого 10 июля около 18.30. Мужчина сложил все в ведерко и закопал в своем гараже.

Судя по количеству купюр, опубликованных оперативниками, речь шла о сумме по меньшей мере в 10 тысяч долларов.

Источник: tut.by
Фото: пресс-служба МВД

 
 
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Сотрудники милиции задержали в Житковичах местного жителя, который подозревается в совершении кражи крупной суммы денег из частного дома. Об этом
 
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