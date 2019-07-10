Валентина Тимашкова: «Лучшая награда — людская благодарность»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Валентина Григорьевна — одна из немногих наших земляков, кто за многолетний добросовестный труд был отмечен наградами в честь 100-летия образования БССР.

Работа научного сотрудника в музее обширна и многогранна. Валентина Григорьевна занимается научно-исследовательской, просветительской и экскурсионной работой, подготовкой текстов для экскурсий и выставок. Она изучает историю родного края, ремёсел, жизни и деятельности известных людей района, участников Великой Отечественной войны.

С целью повышения знаний у населения об истории Мстиславщины Валентина Тимашкова регулярно встречается с учащимися района, помогает краеведам в изучении истории родного края. Работник музея ведёт работу по комплектованию основного фонда, принимает участие в создании новых выставок-экспозиций, по которым проводятся экскурсии для людей разного возраста.

Экскурсионная работа больше всего нравится Валентине Тимашковой. Это интересная, творческая, и очень ответственная деятельность.

Кроме текста экскурсоводам необходимо знать ещё много разной информации, владеть методами её подачи, обладать умением публичных выступлений.

Об экспозиции музея Валентина Тимашкова может рассказывать часами. Фото Валентины Кравцовой.

Валентина Григорьевна — опытный экскурсовод с замечательными организаторскими способностями.

— Текст экскурсии пишется как научный доклад, а для посетителей музея или туристов его необходимо «сыграть» как спектакль, — говорит Валентина Григорьевна. — Поэтому необходимо обладать ещё в определённой степени актёрскими навыками.

Каждая группа туристов требует особого отношения. И для каждой группы опытный экскурсовод находит свою «изюминку».

Валентина ЕЗЕПОВА.