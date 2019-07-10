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Валентина Тимашкова: «Лучшая награда — людская благодарность»

11.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Валентина Григорьевна — одна из немногих наших земляков, кто за многолетний добросовестный труд был отмечен наградами в честь 100-летия образования БССР.

Валентина Тимашкова: «Лучшая награда — людская благодарность»

Работа научного сотрудника в музее обширна и многогранна. Валентина Григорьевна занимается научно-исследовательской, просветительской и экскурсионной работой, подготовкой текстов для экскурсий и выставок. Она изучает историю родного края, ремёсел, жизни и деятельности известных людей района, участников Великой Отечественной войны.

С целью повышения знаний у населения об истории Мстиславщины Валентина Тимашкова регулярно встречается с учащимися района, помогает краеведам в изучении истории родного края. Работник музея ведёт работу по комплектованию основного фонда, принимает участие в создании новых выставок-экспозиций, по которым проводятся экскурсии для людей разного возраста.

Экскурсионная работа больше всего нравится Валентине Тимашковой. Это интересная, творческая, и очень ответственная деятельность.

Кроме текста экскурсоводам необходимо знать ещё много разной информации, владеть методами её подачи, обладать умением публичных выступлений.

Валентина Тимашкова: «Лучшая награда — людская благодарность»

Об экспозиции музея Валентина Тимашкова может рассказывать часами. Фото Валентины Кравцовой.

Валентина Григорьевна — опытный экскурсовод с замечательными организаторскими способностями.

— Текст экскурсии пишется как научный доклад, а для посетителей музея или туристов его необходимо «сыграть» как спектакль, — говорит Валентина Григорьевна. — Поэтому необходимо обладать ещё в определённой степени актёрскими навыками.

Каждая группа туристов требует особого отношения. И для каждой группы опытный экскурсовод находит свою «изюминку».

Валентина ЕЗЕПОВА.

 
 
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Валентина Григорьевна — одна из немногих наших земляков, кто за многолетний добросовестный труд был отмечен наградами в честь 100-летия образования БССР. Работа...
 
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