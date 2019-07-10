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Виртуозы топора и пилы: как работают вальщики леса? Разбираемся в тонкостях профессии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лучших вальщиков леса выбрали в Крупском районе. Свое мастерство продемонстрировали 24 профессионала. Соревнования проходили по нескольким дисциплинам: валке леса, обрезки сучьев, монтаж бензопилы, точной и комбинированной распиловке древесины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Второй год подряд абсолютными лидерами стали вальщики Обчугского лесничества.
В соревновании вальщиков леса важен каждый миллиметр, так как настоящий профессионал должен виртуозно владеть топором и пилой. Жюри обращает внимание и на качество выполняемых заданий, и, конечно, на скорость.
А вот среди участников особое внимание – технике безопасности. Профессию вальщика по травматизму можно сравнить разве что с работой шахтера. Да и физически она очень сложная. Во время конкурса это не должно влиять на качество работы, поэтому и подготовка особенная.
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Новости Беларуси. Лучших вальщиков леса выбрали в Крупском районе. Свое мастерство продемонстрировали 24 профессионала. Соревнования проходили по нескольким...
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