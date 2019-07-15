«Белавиа» ведет переговоры о компенсации из-за срыва поставки двух Boeing 737 MAX

СТВ. Авиаперевозчик ведет переговоры о компенсации потерь, сообщили в эфире телеканал





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После двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX многие страны приостановили эксплуатацию этих самолетов, а сама корпорация прекратила поставки этой модели. Беларусь присоединилась к европейской директиве о приостановке всех полетов Boeing 737 MAX8 и 737 MAX9, хотя «Белавиа» пока не использует эти лайнеры. Авиапарк «Белавиа» должен был пополниться четырьмя новыми Boeing 737 Max 8. Прибытие первого самолета ожидалось в мае 2019 года. Авиакомпания проводила обучение в Сиэтле технического и летного персонала по эксплуатации Boeing 737 Max.





Анатолий Гусаров рассказал о переговорах по компенсации потерь национального перевозчика, пишет tut.by Генеральный директор «Белавиа»рассказал о переговорах по компенсации потерь национального перевозчика, пишет





— Мы ведем сегодня переговоры не с Boeing, а с лизинговыми компаниями, с которыми у нас имеются договоры на компенсационный механизм. Потому что действительно мы (понесли — прим. ред.) как упущенную выгоду, так и конкретно убытки от того, что мы уже затратили большие средства на подготовку персонала, на подготовку наземной базы.





Напомним, авиакатастрофа в Эфиопии 10 марта 2019 года унесла жизни 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.





В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа — Boeing 737 MAX 8. Он принадлежал индонезийским авиалиниям Lion Air и летел из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа, связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета.



