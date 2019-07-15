Фондовые рынки США нестабильны на фоне публикаций квартальных отчетов

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Несмотря на хорошую отчетность по росту выручки и среднего дохода на акцию, финансовые результаты Citigroup привели к падению акций банка. Снижение показателя чистой процентной маржи сигнализирует инвесторам о проблемах других компаний с Wall Street.

На этой неделе ожидается публикация отчетности других крупнейших американских банков: Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley и Bank of America.