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Фондовые рынки США нестабильны на фоне публикаций квартальных отчетов

16.07.2019 12:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фондовые рынки США нестабильны на фоне публикаций квартальных отчетов
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Несмотря на хорошую отчетность по росту выручки и среднего дохода на акцию, финансовые результаты Citigroup привели к падению акций банка. Снижение показателя чистой процентной маржи сигнализирует инвесторам о проблемах других компаний с Wall Street.

На этой неделе ожидается публикация отчетности других крупнейших американских банков: Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley и Bank of America. 

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Несмотря на хорошую отчетность по росту выручки и среднего дохода на акцию, финансовые...
 
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