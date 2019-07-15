Сбербанк уделит особое внимание трансферту технологий на белорусский рынок

Источник материала: Интерфакс

ПАО "Сбербанк" в 2020 году намерен уделить особое внимание трансферту технологий на белорусский рынок, заявил председатель правления банка Герман Греф в Минске во вторник.

"Мы имели такую сложность, как экономический хвост после предыдущего кризиса. Но за последний год мы серьезно выправили ситуацию, и сейчас наш бизнес входит в обычную регулярную систему. Поэтому договорились о том, что мы в течение следующего года будем особое внимание уделять трансферту технологий на белорусский рынок, будем здесь развивать новую продуктовую линейку и новые технологии", - сказал Греф после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Главу банка цитирует госагентство БелТА .

Греф отметил, что на встрече с Лукашенко обсуждалось, что можно сделать в области новых технологий совместно - трансферт технологий как в банковский сектор, так и в другие сектора экономики и социальной политики. "Мы сегодня являемся одним из лидеров в производстве новых технологий. Сбербанк недавно подписал соглашение с правительством России, став центром компетенции по развитию искусственного интеллекта в стране. Мы занимаемся развитием экосистем, которые охватывают широкий спектр отраслей", - заметил Греф.

Кроме того, по его словам, стороны договорились продолжить более детальный разговор с демонстрацией Сбербанком наработанных технологических решений. "Новые технологии - это всегда новые инвестиции. Если говорить о Сбербанке, то в среднем в год мы инвестируем в новые технологии примерно $2 млрд. Хорошо, что здесь (в Беларуси - ИФ) не нужно делать такие инвестиции. Здесь можно использовать те решения, которые созданы нами в России. Это облегчает задачу", - добавил Греф.