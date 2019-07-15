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«Горела открытым пламенем. Уже взрывались колеса»: что делать пострадавшим владельцам соседних машин и кто уберет со двора опасный автохлам?
Источник материала: СТВ
В столичном дворе за считанные минуты сгорела машина. Подробности – в сюжете программы
Искрящие клубы, столб дыма, открытый огонь! Страшные кадры с горящим авто в редакцию программы прислали жители с улицы Корженевского. Неутешительный вердикт МЧС – машина сгорела дотла. Проводка, двигатель, салон – нигде живого места нет – иномарка восстановлению не подлежит. Убитый горем хозяин вывозить автохлам тем временем не спешит. А местные все негодуют.
Поглазеть на выжженный экспонат приходят зеваки со всего района. Для детей машина успела стать излюбленным местом игр.
Машина этого мужчины пострадала за компанию. Авто было припарковано аккурат у очага возгорания – пламя мгновенно перекинулось на кузов.
Четыре тысячи белорусских рублей – именно во столько ущерб от пожара оценивают эксперты. Но мужчина махнул рукой на помощь и поспешил отремонтировать авто за свой счет.
Эта женщина до сих пор не может прийти в себя! Пылавшая машина принадлежала ее восемнадцатилетнему внуку. Пенсионерка в ту ночь проснулась от сильнейшего хлопка.
Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал, а вот припаркованным неподалеку авто влетело по полной.
Владелец поясняет: ту самую машину раздора он приобрел недавно, документы оформить не успел. Авто на бумаге все еще принадлежит чужой женщине.
Александр Костюкевич, юрист:
Следственный комитет тем временем уже передал документы в РУВД. Проверку еще предстоит провести сотрудникам МЧС и Комитету судебных экспертиз. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Но владельцев пострадавших авто такое резюме не греет.
Чем закончится «огненная» история, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.
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«Горела открытым пламенем. Уже взрывались колеса»: что делать пострадавшим владельцам соседних машин и кто уберет со двора опасный автохлам?
В столичном дворе за считанные минуты сгорела машина. Подробности – в сюжете программы «Добро пожаловаться».
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