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В поле под Копылем появился 300-метровый скрипичный ключ. Кто это сделал?

16.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня под Копылем был обнаружен гигантский скрипичный ключ прямо на поле, сообщает onliner.by. Зафиксировал объект дрон, который снял объект на поле в 3 гектара на видео. Еще есть фотографии, на которых отчетливо видно: ключ действительно скрипичный, а не какой-нибудь там басовый. Что это было и кто это сделал?

Вот ролик, на котором виден объект.

А это фотографии.

В поле под Копылем появился 300-метровый скрипичный ключ. Кто это сделал?

В поле под Копылем появился 300-метровый скрипичный ключ. Кто это сделал?

 

А вот как выглядел бэкстейдж этой забавы.

Таким образом организаторы фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» решили отметить начало юбилейного, пятого сезона в Минске. Первый из шести запланированных минских концертов состоится уже в эту субботу, 20 июля. Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением народного артиста Беларуси Александра Анисимова откроет новый цикл классических концертов под открытым небом у минской Ратуши.

В исполнении оркестра можно будет услышать произведения известных композиторов разных эпох и стран: от Чайковского до Легара, от Монюшко до Кортеса и от Кальмана до Дунаевского. Бесплатный концерт для всех желающих начнется в 20:30 и продолжится до 23:00.

В этом году «Классика у Ратуши с velcom | A1» проводится уже в пятый раз. В честь юбилея концерты фестиваля проходят сразу в пяти областных городах Беларуси: Витебске, Бресте, Гомеле, Гродно и Минске. Минская серия «классических суббот» стартует 20 июля и продлится до 31 августа.

onliner.by


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня под Копылем был обнаружен гигантский скрипичный ключ прямо на поле, сообщает onliner.by. Зафиксировал объект дрон, который снял объект на поле
 
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