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Свыше 5 тонн посевов мака и конопли уничтожили в Могилевской области
17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С начала лета правоохранители Могилевской области выявили 485 фактов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений и культур. Об этом
Всего уничтожено 5,1 т мака и конопли, занимающих территорию более 5,5 га. За незаконный посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, к административной ответственности по статье 16.1 КоАП Республики Беларусь привлечены 49 лиц.
Дмитрий Игнатович напомнил, что основной этап специальной программы «Мак» проводится по всей Беларуси до 15 сентября.
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С начала лета правоохранители Могилевской области выявили 485 фактов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений и культур....
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