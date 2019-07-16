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Свыше 5 тонн посевов мака и конопли уничтожили в Могилевской области

17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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С начала лета правоохранители Могилевской области выявили 485 фактов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений и культур. Об этом сообщил представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

 

Свыше 5 тонн посевов мака и конопли уничтожили в Могилевской области

 

Всего уничтожено 5,1 т мака и конопли, занимающих территорию более 5,5 га. За незаконный посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, к административной ответственности по статье 16.1 КоАП Республики Беларусь привлечены 49 лиц.

Дмитрий Игнатович напомнил, что основной этап специальной программы «Мак» проводится по всей Беларуси до 15 сентября.


 
 
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  С начала лета правоохранители Могилевской области выявили 485 фактов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений и культур....
 
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