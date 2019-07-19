Снять проблемные вопросы

Источник материала: Чырвоны прамень

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает к 20–летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России. Об этом Глава белорусского государства заявил на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным.

«В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20–летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы», – сказал белорусский лидер.





Встреча президентов двух стран предварила их участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. В центре внимания были вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства.

Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин общались в неформальной обстановке. Они посетили Спасо–Преображенский Валаамский мужской монастырь и Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, расположенные на островах Ладожского озера.

Объем белорусско-российской торговли товарами в 2018 году составил $35,5 млрд (109,4% к уровню 2017 года), экспорт – $12,9 млрд, импорт – $22,6 млрд. Товарооборот в январе-мае 2019 года равнялся $13,8 млрд. В январе–марте 2019 года на долю России приходилось $1,2 млрд, или 40,9% общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций.