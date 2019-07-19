Отходы — в дело!

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня проблема отходов как никогда актуальна для Беларуси и требует оперативного решения. Внушительная часть выбрасываемых материалов может быть использована повторно. Подробнее об этом рассказала главный специалист Вороновской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сарело.

— Сам по себе раздельный сбор мусора ничем не поможет. Необходима переработка и вторичное использование ресурсов, что уже способно вызвать экономию запасов недр. Для начала переработки нужна сортировка, а ее первый этап — раздельный сбор отходов. Уже сегодня нужно приучить себя сортировать мусор на начальном этапе, то есть дома.

— Как у нас в районе организован сбор вторичных материальных ресурсов?

— В общей сложности в Вороновском районе установлено 229 контейнеров для сбора бумаги, стекла, ПЭТ-бутылок. Согласно графику объезда их опустошает специальная машина ЖКХ. Однако есть проблема: люди мусор не сортируют, объясняя это тем, что коммунальники забирают его вместе с остальными отходами. И на полигонах работникам приходится сортировать его по видам, что требует дополнительных затрат.

Кроме контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов, в нашем районе существует заготовительная сеть в Вороновском филиале облпотребобщества. Любой гражданин может не только внести свой вклад в решение проблемы захоронения отходов, но и получить материальную выгоду за сдачу вторсырья.

— Так как же привить людям привычку сортировать мусор?

— Воспитать новый тип белорусов, которые с юных лет будут заботиться об окружающей среде. А начинать нужно с себя: перестроить свой менталитет, чтобы было с кого брать пример молодому поколению. Пока мы не станем более сознательными, государство не сможет ничего поменять. Главный секрет в том, чтобы однажды начать не только читать и думать об этом, но и делать. Кроме того, почему бы не позаимствовать опыт зарубежных стран, где давно оценили надвигающуюся катастрофу и на государственном уровне принимаются решения по созданию эффективных способов утилизации отходов. Там сортировка мусора является обязательной, а в ином случае предусмотрены огромные штрафы.

— Кстати, если не о морали, а о букве закона?

— Наша общественность почему-то упускает из виду важную деталь: пункт 2 статьи 17 главы 4 действующего Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» гласит: «Физические лица, осуществляющие обращение с отходами и не являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны обеспечивать сбор отходов и разделение их по видам, если для этого юридическими лицами, обслуживающими жилые дома, созданы необходимые условия». Игнорирование этих требований влечет гражданско-правовую, административную и иную ответственность по законодательным актам.

Вывоз некоторыми предприятиями и субъектами хозяйствования на полигоны отходов с не извлеченными по каким-то причинам вторичными материальными ресурсами чреват наказанием. Нарушение законодательства Республики Беларусь об обращении с отходами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин на физическое лицо, на индивидуального предпринимателя — до 200, а на юридическое лицо — до 1000 базовых величин.

В 2017 году правительство Республики Беларусь утвердило Национальную стратегию по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года. Ее цель — обеспечить сокращение объемов захоронения коммунальных отходов до 50% от объемов их образования. Задачи и меры по минимизации захоронения коммунальных отходов, повышению уровня их использования установлены государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.







Они уже привыкли

Еще лет десять-пятнадцать назад американцы считали, что раздельный сбор мусора несовместим с их менталитетом. Сегодня же они добросовестно сортируют отходы и даже ежегодно празднуют День переработки мусора. В этот день правительство подводит итоги старых мероприятий об утилизации, обнародует новые и награждает компании, достигшие хороших показателей в сфере переработки. Школьная программа предусматривает 100 обязательных часов волонтерства, которые включают в себя и уборку улиц. Нередко ученики участвуют в программе «Усынови территорию»: в ее рамках дети берут шефство над частью сквера, парка, леса и поддерживают там порядок.

В Японии проблема утилизации отходов особенно актуальна, поскольку на островах не так много места для их захоронения. Во многом именно по этой причине японцы уже давно разработали систему сортировки и утилизации мусора, а также придумали особую «безотходную философию». Здесь в разные баки кладут мусор несгораемый, сгораемый, перерабатываемый и крупногабаритный. Для каждого вида отходов предназначены особые пакеты определенного цвета и объема, специальные наклейки.

В Швейцарии каждый житель по закону обязан сортировать мусор. За соблюдением правил следит специальная так называемая мусорная полиция. Тот, кто не хочет пачкать руки и сортировать мусор, вынужден платить налог.

В Швеции особая система раздельного сбора мусора: при продаже какого-то товара в цену закладывают возвратную залоговую стоимость тары. Если вы не вернули эту коробку или бутылку, деньги пойдут на ее переработку.











Вторая жизнь мусора

Концерн «Puma» выпустил серию одежды для спортсменов со вставками из полиэстера, получаемого из пластиковых бутылок.

В Канаде в городе Эдмонтон из переработанных бутылок делают биотопливо для серии гоночных спорткаров.

В мировой медицине использование переработанного пластика также нашло применение. Создание биополимеров помогает в конструировании отдельных частей тела человека, при этом организм его не отторгает.

Ольга МЕЛЬКО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

Сегодня каждый белорус выбрасывает примерно 350 кг бытовых отходов за год. Это в два раза больше, чем 15 лет назад. Состав мусора также кардинально изменился. Теперь это пластик, упаковка из искусственных материалов, одежда, домашние вещи, батарейки… При захоронении они разлагаются сотни лет, а может, и больше, выделяя токсичные вещества в почву, воду и воздух.