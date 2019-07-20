В Гомеле на пешеходном переходе сбили милиционера

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на пешеходном переходе 24-летний водитель Audi сбил милиционера, который возвращался домой после суточного дежурства. Пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.



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Наезд произошел 21 июля в 9.45. Возле Железнодорожного РОВД в Гомеле 24-летний местный житель на автомобиле Audi сбил на пешеходном переходе 45-летнего милиционера-водителя указанного райотдела.

«После суточного дежурства прапорщик вышел из здания РОВД и по пешеходному переходу направился к своему автомобилю. Примерно на середине пути на него был совершен наезд», — рассказали в милиции.

В настоящее время пострадавший доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.