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В Гомеле на пешеходном переходе сбили милиционера

21.07.2019 11:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на пешеходном переходе 24-летний водитель Audi сбил милиционера, который возвращался домой после суточного дежурства. Пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


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Наезд произошел 21 июля в 9.45. Возле Железнодорожного РОВД в Гомеле 24-летний местный житель на автомобиле Audi сбил на пешеходном переходе 45-летнего милиционера-водителя указанного райотдела.

«После суточного дежурства прапорщик вышел из здания РОВД и по пешеходному переходу направился к своему автомобилю. Примерно на середине пути на него был совершен наезд», — рассказали в милиции.

В настоящее время пострадавший доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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После суточного дежурства прапорщик вышел из здания РОВД и по пешеходному переходу направился к своему автомобилю. Примерно на середине пути на него был совершен...
 
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