Берегите детей! Детский травматизм – одна из серьёзных социальных проблем

Источник материала: Полесская правда

Детский травматизм – одна из серьезных социальных проблем, которая угрожает жизни и здоровью детей. Возникновению травм способствуют психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта – а отсюда и отсутствие чувства опасности.



Как рассказал корреспонденту pinsknews.by начальник Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Лира, в текущем году следователями Пинского межрайонного отдела Следственного комитета осуществлено восемнадцать выездов по сообщениям о детском травматизме. Восемь из них были выездами на различного рода ожоги.

Причиной ожога ребенка может стать горячая жидкость, которую взрослые легкомысленно оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол. Отравления средствами бытовой химии, лекарствами, ветеринарными препаратами и т.п. – еще одна разновидность детского травматизма. В текущем году было пять подобных случаев.

Имело место отравление лимонной кислотой, когда молодая мама решила удалить известковый налет со стенок чайника, а потом, забыв, на основе этой воды приготовила смесь грудному ребенку. Благо все обошлось. Еще зарегистрирован случай, когда малолетний 2004 года рождения, заблуждаясь в том, что жидкость светло-желтого цвета, находящаяся в полимерной бутылке с этикеткой, на которой было указано наименование известного бренда газировки, является газированным напитком, употребил один глоток и получил химический ожог пищевода. Еще один малолетний ребенок 2017 года рождения выпил дезинфицирующее средство для обработки унитаза и получил химический ожог полости рта, ротоглотки.

Особого внимания заслуживает травматизм при езде на велосипедах, самокатах, беговелах, роликовых коньках. Характер травм разнообразен: от легких ссадин при падении до крайне тяжелых комбинированных повреждений. Совсем недавно следователи Пинского MOCK выезжали на происшествие, когда на годовалого ребенка совершил наезд дорожным велосипедом десятилетний ребенок, в результате чего малышу были причинены телесные повреждения в виде переломов.

Еще одним актуальным видом детского травматизма является выпадение детей из окон в теплое время года, когда окна открыты. При этом большинство таких случаев происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

В весенне-летний период заметно возрастает количество травмированных, а также погибших детей. Одним из существенных негативных факторов, обуславливающих указанный рост, выступает пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения не только со стороны детей, сколько невнимательность к вопросам их времяпровождения в выходные дни, в период каникул со стороны родителей, а также иных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.

Дмитрий Лира отметил, что задача взрослых – не бороться с физиологически оправданной активностью, а отвлекать детей от рискованных шалостей, заполнять их досуг разумными играми, а также научить предвидеть травмоопасные ситуации и избежать их.