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Берегите детей! Детский травматизм – одна из серьёзных социальных проблем
22.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Детский травматизм – одна из серьезных социальных проблем, которая угрожает жизни и здоровью детей. Возникновению травм способствуют психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта – а отсюда и отсутствие чувства опасности.
Причиной ожога ребенка может стать горячая жидкость, которую взрослые легкомысленно оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол. Отравления средствами бытовой химии, лекарствами, ветеринарными препаратами и т.п. – еще одна разновидность детского травматизма. В текущем году было пять подобных случаев.
Имело место отравление лимонной кислотой, когда молодая мама решила удалить известковый налет со стенок чайника, а потом, забыв, на основе этой воды приготовила смесь грудному ребенку. Благо все обошлось. Еще зарегистрирован случай, когда малолетний 2004 года рождения, заблуждаясь в том, что жидкость светло-желтого цвета, находящаяся в полимерной бутылке с этикеткой, на которой было указано наименование известного бренда газировки, является газированным напитком, употребил один глоток и получил химический ожог пищевода. Еще один малолетний ребенок 2017 года рождения выпил дезинфицирующее средство для обработки унитаза и получил химический ожог полости рта, ротоглотки.
Особого внимания заслуживает травматизм при езде на велосипедах, самокатах, беговелах, роликовых коньках. Характер травм разнообразен: от легких ссадин при падении до крайне тяжелых комбинированных повреждений. Совсем недавно следователи Пинского MOCK выезжали на происшествие, когда на годовалого ребенка совершил наезд дорожным велосипедом десятилетний ребенок, в результате чего малышу были причинены телесные повреждения в виде переломов.
Еще одним актуальным видом детского травматизма является выпадение детей из окон в теплое время года, когда окна открыты. При этом большинство таких случаев происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.
В весенне-летний период заметно возрастает количество травмированных, а также погибших детей. Одним из существенных негативных факторов, обуславливающих указанный рост, выступает пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения не только со стороны детей, сколько невнимательность к вопросам их времяпровождения в выходные дни, в период каникул со стороны родителей, а также иных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.
Дмитрий Лира отметил, что задача взрослых – не бороться с физиологически оправданной активностью, а отвлекать детей от рискованных шалостей, заполнять их досуг разумными играми, а также научить предвидеть травмоопасные ситуации и избежать их.
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