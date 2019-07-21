ЕС и Беларусь подпишут соглашение об упрощении визового режима до 2 февраля 2020 года – Викторин

Источник материала: Интерфакс

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Европейским союзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года, сообщила глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин в понедельник.

"Да, мы подпишем соглашение об упрощении визового режима. Я не могу назвать конкретную дату, но фактически все документы уже подготовлены и обе стороны проходят необходимые правовые юридические процедуры", - сказала Викторин, которую цитирует госагентство БелТА .

Она уточнила, что этой работой с обеих сторон занимается специальная комиссия. Предположительно, она завершит свою деятельность до ноября 2019 года. "Потому что мы прекрасно пониманием, знаем крайнюю дату подписания - 2 февраля 2020 года", - добавила Викторин.

Как сообщалось, со 2 февраля 2020 года вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС, в соответствии с которыми стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Вместе с тем, изменения в кодекс упростят получение виз для законопослушных путешественников. Так, будет разрешено подавать заявку на визу за полгода и не позднее 15 дней до поездки. Станет возможным заполнение и подписание формы заявки в электронном виде. Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от 1 года до 5 лет.

Ранее в белорусском МИД заявляли, что рассчитывают на подписание соглашения об упрощении визового режима с ЕС до конца текущего года. Это позволит снизить стоимость виз для белорусов в страны ЕС до 35 евро.