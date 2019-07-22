«Не знают ПДД, а должны!» Велосипедисты, пешеходы и автомобилисты задают друг другу неудобные вопросы

Источник материала: Tut.by

Если вы велосипедист, вас наверняка раздражает, что пешеходам почему-то гораздо удобнее идти по велодорожке и до них сложно докричаться из-за наушников. Если ездите на автомобиле, у вас, конечно, есть вопросы к резвым велосипедистам. А у пешеходов — претензии вообще ко всем. Мы пригласили в студию тех, кто ездит на самокате, велосипеде и автомобиле, а также пешеходов. И предложили им ответить на наболевшие вопросы: должен ли велосипедист спешиваться на пешеходном переходе, как не наехать на пешехода в наушниках и, конечно, кто же главный на дороге?