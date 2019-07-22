В агрогородке Андраны открылась детская площадка

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В аг. Андраны Мстиславского района открылась детская площадка. На мероприятие собрались жители агрогородка, дети, чтобы увидеть результат своих трудов и стараний.

Как отметила в своём выступлении председатель Ракшинского сельисполкома Елена Селезнёва, такого игрового места для детей в агрогородке очень не хватало. На собрании вместе с депутатами сельского Совета депутатов было решено сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки. Главными вдохновителями стали Дмитрий Новик, Мария Якушева и Нина Морозова. Для сбора средств был установлен контейнер в магазине индивидуального предпринимателя Сергея Чекановского, который также принял участие в создании площадки.

Большую помощь оказал руководитель ОАО «Знамя труда» Андриан Новиков. Как только пустырь окосили, привезли песок и начали ставить забор, жители активизировались. Взрослые вместе с детьми выходили работать на площадку: кто-то занимался сваркой качелей, кто-то делал деревянные скульптуры, красил, равнял песок, устанавливал песочницу.

— Приятно видеть, что совместный труд объединил людей на доброе и полезное дело, — отметила председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова. — Вы проявили инициативу, поэтому ассоциация депутатов окажет вам финансовую поддержку и поможет в приобретении дополнительного современного игрового комплекса.

После того как красная ленточка была перерезана, малыши радостно побежали осваивать новое место для игр, получив сладкие подарки от Елены Селезнёвой.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.