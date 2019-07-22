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С 1 августа в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут выплаты
23.07.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Новые размеры БПМ будут действовать до конца октября,
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
БПМ в среднем на душу населения с 1 августа составит 290,91 рубля (
Напомним, БПМ пересматривают раз в квартал. По основным социально-демографическим группам с 1 августа утверждены следующие размеры БПМ:
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий,
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Новые размеры БПМ будут действовать до конца октября, сообщается на Национальном...
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