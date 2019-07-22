С 1 августа в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут выплаты

Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Новые размеры БПМ будут действовать до конца октября, сообщается на Национальном правовом интернет-портале. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда от 19 июля 2019 года № 37.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БПМ в среднем на душу населения с 1 августа составит 290,91 рубля ( сейчас — 224,02 рубля). То есть прибавка составит 66,89 рубля.

Напомним, БПМ пересматривают раз в квартал. По основным социально-демографическим группам с 1 августа утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население — Br257,05 (сейчас — Br249,98);

пенсионеры — Br176,75 (сейчас — Br171,3);

студенты — Br223,93 (сейчас — Br216,97);

дети в возрасте до трех лет — Br147,18 (сейчас — Br143,09);

дети в возрасте от трех до шести лет — Br203,38 (сейчас — Br197,42);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br250,19 (сейчас — Br242,9).

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий,

социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.