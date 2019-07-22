Сезон отпусков. Куда ездят отдыхать белорусы?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Курортные маршруты по-белорусски. Мы узнали, какие города в сезон отпусков минчане выбирают для отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Провести бесценные дни отпуска жители столицы спешат по выгодной цене. Альтернативой Египту и Болгарии становятся путешествия по Беларуси. Причем маршруты уже готовых туров минчане выбирают все реже.

Подорожают ли путёвки и как защититься туристу от недобросовестных операторов?

С чемоданом в руках горожане отправляется на железнодорожный и автовокзалы и покупают приглянувшиеся билеты. Мы узнали, куда уезжают отпускники.





Очень хороший отдых на озерах. Ездили, смотрели белорусские замки.





В Брестскую область уезжаю, в Пружаны. Очень красивый и чистый городок, занимает не последнее место в Брестской области.





Не против по Беларуси тоже попутешествовать. На озера Браславские, допустим, на Нарочь. Там очень хорошо, были уже неоднократно.