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Сезон отпусков. Куда ездят отдыхать белорусы?

23.07.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Курортные маршруты по-белорусски. Мы узнали, какие города в сезон отпусков минчане выбирают для отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сезон отпусков. Куда ездят отдыхать белорусы?

Провести бесценные дни отпуска жители столицы спешат по выгодной цене. Альтернативой Египту и Болгарии становятся путешествия по Беларуси. Причем маршруты уже готовых туров минчане выбирают все реже.

Подорожают ли путёвки и как защититься туристу от недобросовестных операторов?

С чемоданом в руках горожане отправляется на железнодорожный и автовокзалы и покупают приглянувшиеся билеты. Мы узнали, куда уезжают отпускники.

Сезон отпусков. Куда ездят отдыхать белорусы?

Очень хороший отдых на озерах. Ездили, смотрели белорусские замки.

Сезон отпусков. Куда ездят отдыхать белорусы?

В Брестскую область уезжаю, в Пружаны. Очень красивый и чистый городок, занимает не последнее место в Брестской области.

Сезон отпусков. Куда ездят отдыхать белорусы?

Не против по Беларуси тоже попутешествовать. На озера Браславские, допустим, на Нарочь. Там очень хорошо, были уже неоднократно.

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Новости Беларуси. Курортные маршруты по-белорусски. Мы узнали, какие города в сезон отпусков минчане выбирают для отдыха, сообщили в программе «Столичные...
 
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