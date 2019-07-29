Сотрудники органов и подразделений Смолевичского РОЧС отметили свой профессиональный праздник

В детстве каждый мальчик без колебаний отвечал, что в будущем он мечтает стать космонавтом, летчиком или пожарным. Время идет, и жизнь вносит свои коррективы, однако немало молодых парней связывают свою жизнь с одной из наиболее опасных, мужественных и по-настоящему мужских профессий — спасатель.

На минувшей неделе сотрудники органов и подразделений Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям отметили свой профессиональный праздник — День пожарной службы Беларуси. В этот праздничный день на берегу Смолевичского водохранилища собрались родные и друзья, почетные гости, руководители силовых ведомств, учреждений и предприятий региона, чтобы выразить слова благодарности за опасный, но такой жизненно важный труд огнеборцев.





— Дорогие друзья, коллеги, ветераны нашей службы и гости праздника, — обратился с приветственным словом начальник Смолевичского РОЧС Николай Наумик. — Разрешите искренне поздравить вас с 166-ой годовщиной образования пожарной службы Беларуси. В наших рядах работали, работают и будут работать только самоотверженные люди, верные и преданные своей профессии, всегда готовые незамедлительно, не взирая на опасности, прийти на помощь человеку, который попал в беду. Хочу нашим ветеранам пожелать долгих лет и здоровья, действующим сотрудникам — успехов в службе, карьерного роста. Я благодарю наши семьи за то, что всегда нас поддерживаете, переживаете за нас, когда мы на службе, и каждый день ждете домой.





— От имени председателя Смолевичского районного исполнительного комитета Михаила Загорцева, от депутатского корпуса и от меня лично примите искренние поздравления и самые горячие пожелания здоровья, личного счастья, благополучия семьям и, конечно же, «сухих рукавов», — поздравила спасателей председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева.





В профессиональный праздник сотрудникам органов и подразделениям по чрезвычайным ситуациям районного отдела были присвоены очередные специальные звания, вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности.





Сотрудники органов и подразделений чрезвычайных ситуаций — смелые и решительные люди, имеющие серьезную физическую подготовку, необходимые знания и навыки, готовые справляться с большими нагрузками и стрессовыми ситуациями. Сегодня понятие «чрезвычайная ситуация» включает в себя многое: это природные и техногенные катастрофы, пожары, теракты, дорожно-транспортные происшествия, наводнения и т.д.





В зависимости от происшествия, спасатель умеет мгновенно переквалифицироваться в пожарного, водолаза или альпиниста. Работа спасателя — командная, поэтому умение слаженно работать плечо к плечу с коллегами просто необходимо.

Но кроме «серьезных бедствий», спасатели оказывают помощь людям в казалось бы самых бытовых ситуациях. Если захлопнулась дверь в квартире, где находится маленький ребенок, в хозяйственной постройке поселились опасные насекомые, часть тела застряла в радиаторах батарей, все знают — нужно звонить в службу спасения.

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Отзывы о работе спасателей из книги замечаний и предложений Смолевичского РОЧС

Иван (на фото) и Лариса Пикиреня, д. Лужки

— 17 мая 2016 года у нас случилось несчастье — пожар в нашем жилом доме в деревне Лужки Смолевичского района. К сожалению, в этот момент никого не было дома. Пожар заметили соседи и позвонили по номеру «101» и нам с супругой. По словам очевидцев, техника приехала очень быстро. К нашему приезду, минут через 30-40, пожар уже был ликвидирован, но работы еще продолжались около двух часов. Как позже было установлено, наиболее вероятными причинами пожара явилось короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. Тушение пожара проходило четко и слаженно, без лишней суеты, со знанием дела. Благодаря этому повреждения были минимизированы. Спасателям удалось защитить наш дом от огня. Выражаем большую благодарность сотрудникам пожарной аварийно-спасательной части №1 г.Смолевичи (командиры отделения Дмитрий Сергун и Иван Волосач, водители Виталий Хохлов и Николай Сивицкий, начальник караула Константин Бабич), пожарного аварийно-спасательного поста №12 д. Слобода (командир отделения Никита Дивин и водитель Александр Кмит), а также пожарного аварийно-спасательного поста №17 д. Косино Логойского РОЧС (командир отделения Дмитрий Линник и водитель Александр Парамонов) за профессионализм и оперативность. Особо хотелось бы отметить работу инспектора Смолевичского РОЧС старшего лейтенанта внутренней службы Дарьи Вусик (Лихтарович). Она производила осмотр места происшествия, опрос хозяев, фиксировала данные, составляла протокол осмотра. В такой стрессовой для нас ситуации она проводила указанные мероприятия профессионально, тактично, с пониманием нашего состояния.

Юлия (на фото) и Георгий Кукареко, г.Смолевичи

— Мы с супругом воспитываем двоих детей. Старшая Яна, ей десять лет, младшему Глебу — четыре. Давно мечтали о своем собственном доме, где нам всем было бы уютно, тепло и комфортно. И когда получили участок в г. Смолевичи по ул. Э.Пашкевич, то сразу начали строительство. На этапе строительства обнаружили, что в утеплителе крыши, внутри дома появилось какое-то гнездо. Присмотрелись — а это шершни. Мы с мужем знаем, что эти насекомые очень опасны и укусы их могут привести к летальному исходу. Поняли сразу — самим нам не справиться. Мы позвонили спасателям. Они приехали назавтра и оперативно ликвидировали «наших опасных и нежданных гостей». Работали аккуратно и быстро, конструкции крыши практически не повредили. От имени всей нашей семьи благодарю работников Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям за оказанную помощь и желаю спокойных дежурств и личного благополучия.

Ирина Леновская (на фото), д. Чирвоный Лужок

— Первого мая 2017 года мы находились в деревне Чирвоный Лужок. Там у нас от бабушки остался дом. Мы его используем как дачу, а сами проживаем в Минске. Вскоре после того, как мы уехали домой, нам позвонили соседи и сказали, что у нас горит дом. Они же и вызвали пожарных. Как потом выяснилось, причиной пожара послужил перекал печи. Пожарные приехали очень быстро, работали четко и грамотно. Благодаря их профессионализму, огонь удалось потушить быстро, дом был поврежден незначительно. Хочется выразить слова благодарности спасателям за их нелегкий и опасный труд и пожелать им здоровья, оптимизма, добра и благополучия.

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Девиз работников МЧС Беларуси – «Профессионализм. Отвага. Честь». И неспроста у спасателей два профессиональных праздника: 25 июля и 19 января. Эти люди выполняют самую важную работу – спасают жизни других. Авторитет сотрудника МЧС – один из самых высоких в нашей стране. Спасатели Беларуси заслужили его своим профессионализмом, самоотверженной работой и мужеством. Они честно и добросовестно выполняют свой профессиональный долг, порой рискуя жизнью. То, что для других – чудесное спасение и подвиг, для них — обычная работа. Соприкасаясь изо дня в день с бедой, работники МЧС сохраняют в себе готовность к самопожертвованию. Пожелаем им «сухих рукавов!»

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото Н.Молчановой и из архива редакции.