Литовка всё молчит: что сейчас с фэнтези-усадьбой под Новогрудком

Фото на фоне закрытой усадьбы постоянно появляются в «Инстаграме». На первый взгляд, ничего не изменилось — поместье всё так же завораживает и выглядит роскошно. Лишь одно непривычно — глубокая и даже пугающая тишина. Из Литовки, куда вход в любое время дня и ночи был свободный, больше не доносится музыка, нет строителей и не слышен стук молотков. Ворота закрыты на замок, территория обнесена лентами. Её охраняют собаки, ведётся видеонаблюдение.









Идём к небольшому мостику, увешанному замками, которые оставляют молодожёны. Очевидно, что ленты и две собаки не останавливают хулиганов. Кованую пепельницу с урной, которая стояла неподалёку, выдрали живьём. Из-под мостика куда-то исчез металлический дракон, а яйцо, которое он «охранял», валяется в ручье. Постепенно отваливаются камни, которыми выложена усадьба по периметру. На территории стоит несколько машин, впечатление — будто с тех самых пор, как не стало владельца усадьбы.

Покончил с собой из-за депрессии?

Рядом с Литовкой всё так же радует глаз автобусная остановка, где изображены финальный фрагмент поэмы Адама Мицкевича «Гражина» и стилизованная карта Беларуси. Её, как и усадьбу, обустроил прославившийся на всю страну и не только меценат Сергей Коваль. Предприниматель покончил с собой 1 января этого года. Ему было 47 лет. Бизнесмена нашли мёртвым в его квартире в Новогрудке.













По факту смерти предпринимателя Новогрудский районный отдел Следственного комитета провёл проверку. В марте она завершилась. По словам официального представителя СК Юлии Гончаровой, установлена причина смерти — механическая асфиксия. Поскольку признаков криминального характера не усматривалось, в возбуждении уголовного дела было отказано.

В последнее время, говорили местные, мужчина был подавленным и редко показывался на глаза. Сергея Коваля похоронили на кладбище в Городиловке.

Почему закрыли усадьбу

Усадьбу закрыли в ноябре прошлого года. Как говорил Сергей Коваль, причина была в многочисленных жалобах. Начались они после того, как построили дом-спальню с необычным декором — тараканами, пауками, скелетами. В комнате звучала классическая музыка. В этой и других постройках комплекса жители увидели демонические и сатанинские знаки и стали писать жалобы.





Кто-то закрытие Литовки связывал с задержанием близкого друга Сергея Дмитрия Бондаря. Эпатажный парень, провозгласивший себя «епископом мира», часто бывал в усадьбе, где находился его личный кабинет в стиле XVII века. Тут же, в Литовке, и был задержан. В апреле этого года Дмитрия осудили. Он признан виновным в «заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ» и приговорён к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, сообщили в суде Новогрудского района. Дмитрий подал апелляцию, но приговор оставили в силе.

Что будет с Литовкой

Друзья Сергея Коваля и те, кто хоть раз бывал в Литовке, ждут с нетерпением её открытия. Однако вопрос, что будет с поместьем, остаётся без ответа.





— Надеюсь, что Литовка будет открыта. Всё восстановится! Дети Сергея планируют заниматься домом. В такой форме, как было, конечно, уже не будет, но будет что-то новое, — говорит близкая подруга Сергея Коваля Нина Павловская, которая помогала в создании усадьбы.













Литовка — частное владение и по наследству перешла в собственность старшей дочери Сергея Коваля, которая живёт и работает стоматологом в Москве. Что делать с имуществом, она пока не решила, рассказала первый заместитель председателя Новогрудского райисполкома Елена Селевич.









Смогут ли туристы посещать Литовку, причём бесплатно, как раньше, пока непонятно. Ясно одно: усадьба по-прежнему будет одним из главных мест притяжения на новогрудской земле.





Р. S.





Как уже писала «Вечёрка», строить усадьбу-фэнтези предприниматель начал ещё несколько лет назад. Сначала купил дом, в котором в 1969 году жил бард и актёр Владимир Высоцкий с Мариной Влади. Одну из комнат Сергей посвятил знаменитости: на стене изображён музыкант. В «реликвиовариуме» хранится 120-летний сборник произведений Адама Мицкевича «Гражина». В другой — трубка мира для «великих правителей» и курительные смеси, обвитый змеёй золотой ключик, старинный сервант на ножках и мягкие подушки. Напротив дома расположена роскошная беседка с глубоким колодцем в центре — маленькая копия собора Святого Семейства Антонио Гауди в Барселоне. Рядом — ковчег. На входе в усадьбу на каменных стенах изображён дух леса и падший ангел. В центре — вертолётная площадка.









Сергей Коваль на вопрос, откуда у него деньги, всегда отшучивался. Одни говорили, что он сколотил состояние на продаже дешёвой одежды, другие рассказывали, что получил большое наследство во Франции.



