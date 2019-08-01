ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литовка всё молчит: что сейчас с фэнтези-усадьбой под Новогрудком

02.08.2019 20:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Больше полугода необычная усадьба на берегу озера в трёх километрах от Новогрудка не принимает посетителей. Что сейчас происходит в этих краях и какая судьба ждёт известную не только в Беларуси, но и за её пределами Литовку, узнали корреспонденты «Вечернего Гродно». Несмотря на то что Литовка закрыта, сюда по-прежнему приходят местные жители, приезжают туристы со всей страны и из-за границы.

Литовка всё молчит: что сейчас с фэнтези-усадьбой под Новогрудком
 Фото на фоне закрытой усадьбы постоянно появляются в «Инстаграме». На первый взгляд, ничего не изменилось — поместье всё так же завораживает и выглядит роскошно. Лишь одно непривычно — глубокая и даже пугающая тишина. Из Литовки, куда вход в любое время дня и ночи был свободный, больше не доносится музыка, нет строителей и не слышен стук молотков. Ворота закрыты на замок, территория обнесена лентами. Её охраняют собаки, ведётся видеонаблюдение.


Идём к небольшому мостику, увешанному замками, которые оставляют молодожёны. Очевидно, что ленты и две собаки не останавливают хулиганов. Кованую пепельницу с урной, которая стояла неподалёку, выдрали живьём. Из-под мостика куда-то исчез металлический дракон, а яйцо, которое он «охранял», валяется в ручье. Постепенно отваливаются камни, которыми выложена усадьба по периметру. На территории стоит несколько машин, впечатление — будто с тех самых пор, как не стало владельца усадьбы.

Покончил с собой из-за депрессии?

Рядом с Литовкой всё так же радует глаз автобусная остановка, где изображены финальный фрагмент поэмы Адама Мицкевича «Гражина» и стилизованная карта Беларуси. Её, как и усадьбу, обустроил прославившийся на всю страну и не только меценат Сергей Коваль. Предприниматель покончил с собой 1 января этого года. Ему было 47 лет. Бизнесмена нашли мёртвым в его квартире в Новогрудке.



По факту смерти предпринимателя Новогрудский районный отдел Следственного комитета провёл проверку. В марте она завершилась. По словам официального представителя СК Юлии Гончаровой, установлена причина смерти — механическая асфиксия. Поскольку признаков криминального характера не усматривалось, в возбуждении уголовного дела было отказано.
В последнее время, говорили местные, мужчина был подавленным и редко показывался на глаза. Сергея Коваля похоронили на кладбище в Городиловке.

Почему закрыли усадьбу

Усадьбу закрыли в ноябре прошлого года. Как говорил Сергей Коваль, причина была в многочисленных жалобах. Начались они после того, как построили дом-спальню с необычным декором — тараканами, пауками, скелетами. В комнате звучала классическая музыка. В этой и других постройках комплекса жители увидели демонические и сатанинские знаки и стали писать жалобы.

Кто-то закрытие Литовки связывал с задержанием близкого друга Сергея Дмитрия Бондаря. Эпатажный парень, провозгласивший себя «епископом мира», часто бывал в усадьбе, где находился его личный кабинет в стиле XVII века. Тут же, в Литовке, и был задержан. В апреле этого года Дмитрия осудили. Он признан виновным в «заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ» и приговорён к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, сообщили в суде Новогрудского района. Дмитрий подал апелляцию, но приговор оставили в силе.

Что будет с Литовкой

Друзья Сергея Коваля и те, кто хоть раз бывал в Литовке, ждут с нетерпением её открытия. Однако вопрос, что будет с поместьем, остаётся без ответа.

— Надеюсь, что Литовка будет открыта. Всё восстановится! Дети Сергея планируют заниматься домом. В такой форме, как было, конечно, уже не будет, но будет что-то новое, — говорит близкая подруга Сергея Коваля Нина Павловская, которая помогала в создании усадьбы.



Литовка — частное владение и по наследству перешла в собственность старшей дочери Сергея Коваля, которая живёт и работает стоматологом в Москве. Что делать с имуществом, она пока не решила, рассказала первый заместитель председателя Новогрудского райисполкома Елена Селевич.


Смогут ли туристы посещать Литовку, причём бесплатно, как раньше, пока непонятно. Ясно одно: усадьба по-прежнему будет одним из главных мест притяжения на новогрудской земле.

Р. S.

Как уже писала «Вечёрка», строить усадьбу-фэнтези предприниматель начал ещё несколько лет назад. Сначала купил дом, в котором в 1969 году жил бард и актёр Владимир Высоцкий с Мариной Влади. Одну из комнат Сергей посвятил знаменитости: на стене изображён музыкант. В «реликвиовариуме» хранится 120-летний сборник произведений Адама Мицкевича «Гражина». В другой — трубка мира для «великих правителей» и курительные смеси, обвитый змеёй золотой ключик, старинный сервант на ножках и мягкие подушки. Напротив дома расположена роскошная беседка с глубоким колодцем в центре — маленькая копия собора Святого Семейства Антонио Гауди в Барселоне. Рядом — ковчег. На входе в усадьбу на каменных стенах изображён дух леса и падший ангел. В центре — вертолётная площадка.


Сергей Коваль на вопрос, откуда у него деньги, всегда отшучивался. Одни говорили, что он сколотил состояние на продаже дешёвой одежды, другие рассказывали, что получил большое наследство во Франции.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше полугода необычная усадьба на берегу озера в трёх километрах от Новогрудка не принимает посетителей. Что сейчас происходит в этих краях и какая судьба ждёт...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина активизирует диалог с НАТО из-за прекращения ДРСМД - заявление МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика