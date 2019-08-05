Вейпинг – относительно новое явление в современной жизни, в переводе на русский язык это курение электронных сигарет. Сами электронные курильщики говорят, что они не курят, а «парят» (с ударением на А). Да и электронной сигаретой называется и целый агрегат — «вейп-девайс», представляющий собой мини-испаритель. Вейпы бывают всех видов и размеров. Некоторые электронные сигареты похожи на обычные табачные изделия, а какие-то могут иметь вид изделий повседневного обихода, например ручек, USB-флэшек и прочего.

Конечно, производители утверждают, что электронные сигареты намного безопаснее традиционных, а некоторые эксперты называют их средством бросить курить. Однако не все так однозначно.

В безопасности вейпов засомневались довольно быстро. Исследования относительно вреда электронных сигарет практически не проводились, а уверения производителей в безвредности продукта являются голословными. Помимо этого, эксперты ВОЗ отмечают, что мода на электронные сигареты может перечеркнуть все усилия сделать курение непопулярным. Наконец, конструкция вейпа позволяет наполнить его веществами значительно более опасными, чем никотин.

Недавнее исследование, проведенное в Соединенных Штатах Америки, показало, что вдыхание жидкостей, используемых в парах электронных сигарет, может способствовать развитию рака легких и мочевого пузыря. Использование электронных сигарет ведет к повышенному риску заражения вирусами и серьезными заболеваниями. Кроме того, вейпинг оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, что может привести к повышенному риску сердечных заболеваний или инфарктов.

Часто вейперы не знают истинный состав жидкости для парения. Согласно последним исследованиям, кроме заявленных компонентов, жидкость часто содержит незадекларированные вещества. Так, она может содержать никотин, хотя заявлено, что его нет. Также в электронных сигаретах содержатся соли тяжелых металлов и ароматизаторы — химические соединения, которые, в том числе, могут становиться причиной аллергических реакций. Существуют картриджи и с минимальной концентрацией никотина. Но если на курение одной обычной сигареты человек тратит в среднем 3—4 минуты, с электронной сигаретой многие люди практически не расстаются и могут курить ее в течение 20—30 минут без перерыва. Так люди получают такую же или даже большую дозу никотина, чем если бы курили обычные сигареты.

Особую тревогу вызывает то, что курение электронных устройств прочно входит в повседневную культуру молодых парней и девушек. Очень часто даже тех, кто никогда не курил обычные сигареты. Молодые люди думают, что пар от электронного устройства — это современно и модно. И, к сожалению, мало кто из них задумывается, стоит ли это делать и как эта привычка отразится на их здоровье.

Подготовила Надежда Молчанова.

Фото носит иллюстративный характер.