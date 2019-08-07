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Это может стать прецедентом: в Ярославской области будут судить женщину, ребенок которой выпал из окна

08.08.2019 14:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Переславля-Залесского, ребенок которой выпал из окна. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на СУ СКР по Ярославской области.

Женщина обвиняется по статьям «Оставлении в опасности» и «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«По данным следствия, в июне 2019 года утром женщина покинула на некоторое время расположенную на третьем этаже квартиру по месту жительства, оставив полуторагодовалого сына под присмотром еще двух своих малолетних детей. Мальчик забрался на подоконник и, открыв створку, выпал из окна. В результате полученных травм его здоровью был причинен тяжкий вред», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
 
 
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В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Переславля-Залесского, ребенок которой выпал из окна. Об этом сообщают...
 
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