Это может стать прецедентом: в Ярославской области будут судить женщину, ребенок которой выпал из окна

Женщина обвиняется по статьям «Оставлении в опасности» и «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности».





«По данным следствия, в июне 2019 года утром женщина покинула на некоторое время расположенную на третьем этаже квартиру по месту жительства, оставив полуторагодовалого сына под присмотром еще двух своих малолетних детей. Мальчик забрался на подоконник и, открыв створку, выпал из окна. В результате полученных травм его здоровью был причинен тяжкий вред», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.





Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.