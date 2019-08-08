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Правозащитники потребовали привести в порядок тюрьму и СИЗО в Могилеве

09.08.2019 19:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Условия содержания в тюрьме №4 и СИЗО можно смело приравнять к пыткам.

Правозащитники потребовали привести в порядок тюрьму и СИЗО в Могилеве
Правозащитники «Могилёвской весны» потребовали от Генеральной прокуратуры привести в порядок условия содержания в могилёвской тюрьме №4 и СИЗО. По их мнению, там есть целый букет нарушений.

О том, что не всё гладко в могилёвском Исправительном учреждении «Тюрьма №4», которое состоит из режимного здания следственного изолятора и, собственно, тюрьмы, стало понятно ещё три месяца назад. Именно тогда правозащитники направили коллективное письмо его начальнику с просьбой привести условия содержания осуждённых и лиц, находящихся под стражей, в соответствие с международными нормами.

Речь шла о так называемых «ресничках» на окнах, которые, как оказалось, на европейском пространстве используются только в Беларуси. Даже в соседних России и Украине они давно уже вне закона. Металлические полоски шириной 5-6 сантиметров (тюремная администрация называет их “металлическими жалюзи”), приваренные к решётке с внешней стороны окна под углом 45 градусов не пропускают естественный свет и признаны пыточным антигуманным средством. Полумрак, нахождение при круглосуточном электрическом освещении на протяжении месяцев приводит к потере зрения узников.

В могилёвских СИЗО и тюрьме они используются вот уже 40 лет, с 1979 года, когда были построены эти здания. Однако в ходе переписки с руководством тюрьмы и местного управления Департамента исполнения наказаний (ДИН) выяснилось, что «металлические жалюзи» нарушают помимо международных норм ещё и белорусское законодательство. В могилёвском ИУ «Тюрьма №4» ни разу не производились замеры естественного освещения, и на сегодня здесь не выполняются Санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы по освещению камер, которые утвердил белорусский Минздрав.

ВСЕ ВСЁ ЗНАЮТ


В жалобе в Генеральную прокуратуру правозащитники сослались на ответ начальника медицинской службы по Могилёвской области Департамента финансов и тыла МВД Котляренко О.О.

Он открыто признал, что из-за специфики устройства камер следственных изоляторов и тюрем невозможно соблюсти саму методику измерения такого важного показателя, как Коэффициент естественной освещённости. Поэтому медслужба ДИН такие замеры даже не производила, а замеряла лишь параметры искусственной освещённости.

Управление Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилёвской области прекрасно понимает, что использует для нужд ИУ «Тюрьма №4» здания, которые не проверяют надлежащим образом на соответствие санитарно-гигиеническим нормам, действующим в Республике Беларусь.

Вероятно, эти нормы злостно нарушаются, что в свою очередь приводит к нарушению конституционных прав граждан (статья 45 Конституции гарантирует право на охрану здоровья). Правозащитники отдельно отметили, что в СИЗО сидят граждане юридически невиновные до решения суда, и существует вероятность их оправдания. Но их здоровью, уже сейчас наносится вред. О нарушениях отдельно был оповещён прокурор Могилёвской области.

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ


В комментарии правозащитник Александр Бураков так описал результат коллективной переписки:

— Через три месяца круг замкнулся: наша жалоба прокурору была отправлена в санитарную службу ДИН, куда мы уже обращались. Туда же переслал наше обращение с требованием исполнять закон и начальник зонального центра гигиены и эпидемиологии. То есть, все государственные службы пасуют перед тюремными, а те лишь присылают отписки, так как не имеют полномочий что-либо менять».

Учитывая, что все возможные меры на уровне города и области были предприняты и к успеху не привели, правозащитники решили добиваться улучшения условий содержания в пенитенциарных учреждениях на республиканском уровне. Очевидно, отмечает Бураков, подобные проблемы характерны для всех белорусских тюрем и СИЗО.

Всего таких учреждений в системе ДИН девять: три тюрьмы – в Могилёве, Гродно и Жодино; и шесть СИЗО – в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Барановичах и Орше. В них содержится более 6 тысяч человек, и все эти люди сидят в камерах с постоянным искусственным освещением, что негативно влияет не только на остроту зрения, но и на психику человека. Фактически речь идёт о том, что такие условия содержания можно смело приравнять к пыткам.

Правозащитники затребовали в срочном порядке провести проверку условий и уровня естественного освещения в камерах СИЗО и тюрьмы. В качестве срочной меры по исправлению ситуации они требуют обязать руководство ИУ «Тюрьма №4» удалить с окон камер железные жалюзи-«реснички» и заменить их на решётки, обеспечивающие беспрепятственное максимальное проникновение дневного света в тюремные камеры.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Условия содержания в тюрьме №4 и СИЗО можно смело приравнять к пыткам.
 
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