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Магнитная буря ожидается 27 и 28 сентября
Источник материала: СТВ
На Землю надвигается магнитная буря, рассказали в программе
У метеочувствительных людей могут обостриться хронические заболевания, могут появиться головная боль, слабость, проблемы с давлением.
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На Землю надвигается магнитная буря, рассказали в программе «Плюс-минус». Мощнее всего колебания окажутся 27 и 28 сентября, когда достигнут среднего уровня. У...
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