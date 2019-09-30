В помощь налогоплательщикам

Источник материала: Вороновская газета





На минувшей неделе прием граждан в г.п. Вороново провел начальник инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району Константин Ромаш. Это был его первый визит в новой должности на Вороновщину.

К начальнику инспекции за разъяснением порядка оказания парикмахерских услуг по заявительному принципу, а также сроков уплаты единого налога обратилась жительница г.п. Радунь. Константин Иосифович пояснил женщине, что сначала необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган, единый налог составляет 25 рублей в месяц.

После приема граждан К.И. Ромаш пообщался с журналистами «ВГ»:

— Свой первый выездной прием решил провести в вашем райцентре, чтобы ближе познакомиться с руководством района — в большинстве местный бюджет формируется за счет поступлений налогов, поэтому мы должны сотрудничать. Хочу также вникнуть в специфику сельскохозяйственного района, встретиться с коллективом управления по работе с плательщиками по Вороновскому району, изучить его деятельность. В целом работой доволен. Сотрудники не допускают задолженности по сбору налогов, значит, справляются с задачей, которая сегодня стоит перед налоговой службой. Нам необходимо проводить разъяснительную работу среди налогоплательщиков: сообщать им об изменениях в налоговом законодательстве, помогать при возникновении каких-либо сложностей при уплате либо начислении налогов.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Вероники ВЕЛЬБ.