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Ольга Хижинкова: о некоторых нюансах своей работы в городе над Бугом

03.10.2019 21:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова в интервью "БелГазете" рассказала о некоторых нюансах своей работы в городе над Бугом.

Работу в "Динамо" Брест считаю своим большим везением. Я действительно люблю этот клуб, болею за ребят и просто счастлива, что являюсь частью этой сплоченной команды, пишет pressball.by Сложно было только вначале, когда мое назначение на должность пресс-секретаря клуба довольно странно восприняла общественность, в частности, представители СМИ. Многие со скепсисом и даже ядом смаковали эту тему. Как это, мисс Беларусь стала пресс-секретарем?



Всегда думала, что люди этой профессии не должны мыслить шаблонами. Как будто я окончила церковно-приходскую школу, и за моими плечами‚ кроме этого титула ("Мисс Беларусь-2008" — Прим.), ничего нет. А ведь в конкурсе я победила далеко не вчера. По образованию я журналист, успела поработать на телевидении и в различных пресс-службах. За время работы в клубе никто не упрекнул меня в непрофессионализме. Конечно, это довольно стрессовая работа, в которой немало нюансов. Но, пройдя другую школу, я поняла, что в спорте все намного прозрачнее и честнее.


Уже который год "Динамо" Брест занимает первое место в стране по посещаемости. Во время матчей на нашем стадионе царит невероятная атмосфера. Это подтверждают и гости, которые приезжают к нам. У нас просто необыкновенные болельщики, которые приходят целыми семьями. Это очень воодушевляет. И так здорово чувствовать свою сопричастность к этому!
 
Теги: Брест
 
 
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Пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова в интервью "БелГазете" рассказала о некоторых нюансах своей работы в городе над Бугом.
 
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