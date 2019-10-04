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Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси

04.10.2019 23:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 октября Солигорск стал главным волейбольным центром Беларуси. Здесь сошлись две самые сильнейшие мужские команды нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это местный «Шахтер» и минский «Строитель». Дружины снова оспаривали между собой Суперкубок Беларуси.

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси

Стартовая партия стала осталась за «Строителем» – 25:22. Но «Шахтер» быстро пришел в себя и смог вытащить сложный второй сет – 28:26.

В матче за первый трофей сезона горняки обыграли минский «Строитель» – 3:1. «Шахтер» – двукратный обладатель Суперкубка.

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Мы рады тому, что собралось столько зрителей, очень хорошо поддерживали.

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси

Алексей Кураш, игрок ВК «Шахтер»:
С каждой тренировкой взаимопонимание приходит больше. Стараемся, работаем.

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси

Люди в материале: Виктор Бекша, Алексей Кураш
 
 
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Новости Беларуси. 4 октября Солигорск стал главным волейбольным центром Беларуси. Здесь сошлись две самые сильнейшие мужские команды нашей страны, сообщили в...
 
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