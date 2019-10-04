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Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 октября Солигорск стал главным волейбольным центром Беларуси. Здесь сошлись две самые сильнейшие мужские команды нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это местный «Шахтер» и минский «Строитель». Дружины снова оспаривали между собой Суперкубок Беларуси.
Стартовая партия стала осталась за «Строителем» – 25:22. Но «Шахтер» быстро пришел в себя и смог вытащить сложный второй сет – 28:26.
В матче за первый трофей сезона горняки обыграли минский «Строитель» – 3:1. «Шахтер» – двукратный обладатель Суперкубка.
Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Алексей Кураш, игрок ВК «Шахтер»:
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Новости Беларуси. 4 октября Солигорск стал главным волейбольным центром Беларуси. Здесь сошлись две самые сильнейшие мужские команды нашей страны, сообщили в...
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