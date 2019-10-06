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Врач из Минска выиграла первый смартфон за интернет-перепись
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 100 тысяч человек ежедневно проходят перепись через интернет. Так, за 4 дня почти полмиллиона белорусов заявили о себе онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом сбоев программа больше не дает. Сайт работает стабильно. Чтобы продвигать интернет-перепись, в Белстате проводят акцию.
Каждый день компьютер случайно выбирает пользователя, которому достанется смартфон в подарок. Всего будет разыграно 15 призов. Один подарок уже вручили. Он достался врачу из Минска.
Юлия Кукареко:
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Напомним, интернет-перепись продлится до 18 октября, а уже с 21 переписчики начнут обходить дома. С первого и до последнего дня переписи работают и стационарные участки.
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Новости Беларуси. Более 100 тысяч человек ежедневно проходят перепись через интернет. Так, за 4 дня почти полмиллиона белорусов заявили о себе онлайн, сообщили в...
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