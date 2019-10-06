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Врач из Минска выиграла первый смартфон за интернет-перепись

07.10.2019 21:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 100 тысяч человек ежедневно проходят перепись через интернет. Так, за 4 дня почти полмиллиона белорусов заявили о себе онлайн,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Врач из Минска выиграла первый смартфон за интернет-перепись

При этом сбоев программа больше не дает. Сайт работает стабильно. Чтобы продвигать интернет-перепись, в Белстате проводят акцию.

Врач из Минска выиграла первый смартфон за интернет-перепись

Каждый день компьютер случайно выбирает пользователя, которому достанется смартфон в подарок. Всего будет разыграно 15 призов. Один подарок уже вручили. Он достался врачу из Минска.

Врач из Минска выиграла первый смартфон за интернет-перепись

Врач из Минска выиграла первый смартфон за интернет-перепись

Юлия Кукареко:
Я решила, что это, во-первых, удобнее будет для всех, и для меня, и для переписывающих. И меньше времени займет. Позвонили мне утром на следующий день. Я сначала растерялась, с недоверием к этому отнеслась. Потом убедилась, что все в порядке, моя фамилия там есть на сайте.

Врач из Минска выиграла первый смартфон за интернет-перепись

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Ежедневно переписывается по интернету порядка 100-120 тысяч человек. Причем это процесс абсолютно контролируемый, очень спокойный. В результате у нас получается, от 500 до 1000 человек переписываются в 5 минут.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё, что нужно знать о переписи – 2019

Напомним, интернет-перепись продлится до 18 октября, а уже с 21 переписчики начнут обходить дома. С первого и до последнего дня переписи работают и стационарные участки.

Люди в материале: Инна Медведева, Юлия Кукареко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более 100 тысяч человек ежедневно проходят перепись через интернет. Так, за 4 дня почти полмиллиона белорусов заявили о себе онлайн,  сообщили в...
 
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