Учитель – это призвание души

В минувшее воскресенье страна отметила День учителя. Прозвучало много слов благодарности за труд, который сравни подвижничеству. Спасибо за то, что вы есть и были в жизни каждого из нас. Знайте, дорогие наши учителя, ваши старания не напрасны. Пусть счастливые улыбки учеников, их достижения станут вашей наградой.
Накануне в районном Центре культуры прошло праздничное мероприятие. С праздником работников системы образования, ветеранов педагогического труда Кричевщины поздравила заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко.
Она отметила, что учитель – это не только наставник, который дает знания. Это личность, которая отдает частичку своей души ученику, учит его любви к человеку, доброте – всему хорошему. А еще он выполняет немало обязанностей, возложенных на него обществом.
– Поэтому я и хочу вас поблагодарить, – отметила И. Евдокименко, – что вы еще являетесь опорой нашего государства и общества. Отдельная благодарность – руководителям учреждений образования, ведь это люди, на плечах которых лежит ответственность за все происходящее в школе.
Заместитель председателя райисполкома рассказала, что всю жизнь чувствует себя ученицей, когда в зале находится ее учитель – Зоя Ивановна Дудыко, которую она пригласила на сцену и вручила цветы. З. Дудыко подчеркнула, что все профессии почетны, но только две даны Богом – врач и учитель. И пожелала, чтобы педагоги всегда были востребованы, нужны и интересны детям…
В этот день были вручены награды за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. Грамотой Министерства образования Республики Беларусь отмечена учитель трудового обучения Бельского УПК детский сад-средняя школа Алла Василенко. Благодарностью райисполкома – учитель трудового обучения СШ № 1 Николай Морозов, воспитатель яслей-сада № 9 Светлана Галимская.
Руководителей учреждений образования, работников системы образования и ветеранов педагогического труда Кричевщины с профессиональным праздником поздравила председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова. Она отметила, что педагоги, однажды избрав профессию, несут ее через всю трудовую жизнь. Свое тепло, частичку души они отдают детям.
– Огромное спасибо за ваш труд, – отметила И. Прудникова, – за ваш вклад в развитие района, активное участие в общественной деятельности, а также в наведении порядка и благоустройстве нашей малой родины. Особые слова благодарности – ветеранам труда. Мы и сегодня обращаемся к вам за мудрой помощью, вашей инициативой, вашей поддержкой. Крепкого вам здоровья и долголетия! Уважаемые педагоги Кричевщины, пусть та забота, которой вы окружаете наших детей, возвращается к вам крепким здоровьем, благополучием… Пусть все ваши мечты сбываются на благо нашей родной страны, нашего родного района.
И. Прудникова вручила благодарственное письмо районного Совета депутатов методисту центра творчества детей и молодежи «Крэчут» Людмиле Устиненко.
Педагогических работников, ветеранов руда с профессиональным праздником поздравил начальник отдела по образованию райисполкома Михаил Симаков. Ряд педагогических работников Кричевщины за добросовестный труд, высокую результативность в работе по обучению и воспитанию подрастающего поколения был отмечен грамотами районного отдела по образованию. Прозвучали поздравления и от директора СДЮШОР Ольги Прудниковой. Она проинформировала о результатах районного смотра-конкурса по физической культуре среди учреждений общего среднего образования за 2018/2019 учебный год и вручила награды – почетные дипломы и торты. Так, победителем среди учреждений образования города стала СШ № 5, второе место заняла СШ № 1, третье – СШ № 7. Среди учреждений образования села победителем признан Ботвиновский УПК детский сад-средняя школа, на втором месте – Молятичский УПК детский сад-средняя школа, на третьем – Сокольничский УПК детский сад-средняя школа.
День учителя – один из самых душевных праздников. Перед педагогическими работниками района выступили талантливые артисты Кричевщины, в том числе и юные. Прозвучало много поздравлений, слов признательности и благодарности. Цветы, улыбки, словом, этот день стал незабываемым.
Корреспондент районной газеты поинтересовался, какое значение День учителя имеет для тех, кто трудится на ниве образования района.
Нина Сагайдак, председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки:
– Для всех работников системы образования – это один из самых значимых праздников. Учитель – это человек, который в шесть лет берет ребенка за руку и ведет его до самостоятельной взрослой жизни. Выбрав однажды свою профессию, учитель никогда не сворачивает с этого пути. Да, он не сделает карьеры, не станет богатым членом общества, но поможет многим школьникам определиться на жизненном пути. Поздравляю всех педагогических работников с этим замечательным праздником и пожелать здоровья, счастья, неиссякаемой энергии.
Валентина Чижова, заведующая государственным учебно-методическим учреждением «Кричевский учебно-методический кабинет»:
– День учителя для меня – большой праздник. Учитель – это профессия от Бога. Благодаря учителю его ученики становятся врачами, инженерами, учителями, руководителями государства, главное – настоящими гражданами своей страны.
Владимир Далецкий.