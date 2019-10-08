Учитель – это призвание души

Источник материала: Кричевская жизнь





В минувшее воскресенье страна отметила День учителя. Прозвучало много слов благодарности за труд, который сравни подвижничеству. Спасибо за то, что вы есть и были в жизни каждого из нас. Знайте, дорогие наши учителя, ваши старания не напрасны. Пусть счастливые улыбки учеников, их достижения станут вашей наградой.





Накануне в районном Центре культуры прошло праздничное мероприятие. С праздником работников системы образования, ветеранов педагогического труда Кричевщины поздравила заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко.

Она отметила, что учитель – это не только наставник, который дает знания. Это личность, которая отдает час­тичку своей души ученику, учит его любви к человеку, доброте – всему хорошему. А еще он выполняет немало обязанностей, возложенных на него обществом.

– Поэтому я и хочу вас поблагодарить, – отметила И. Евдокименко, – что вы еще являетесь опорой нашего государства и общества. Отдельная благодарность – руководителям учреждений образования, ведь это люди, на плечах которых лежит ответственность за все происходящее в школе.





Заместитель председателя райисполкома рассказала, что всю жизнь чувствует себя ученицей, когда в зале находится ее учитель – Зоя Ивановна Дудыко, которую она пригласила на сцену и вручила цветы. З. Дудыко подчеркнула, что все профессии почетны, но только две даны Богом – врач и учитель. И пожелала, чтобы педагоги всегда были востребованы, нужны и интересны детям…

В этот день были вручены награды за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. Грамотой Министерства образования Респуб­лики Беларусь отмечена учитель трудового обучения Бельского УПК детский сад-средняя школа Алла Василенко. Благодарностью райисполкома – учитель трудового обучения СШ № 1 Николай Морозов, воспитатель яслей-сада № 9 Светлана Галимская.





Руководителей учреждений образования, работников системы образования и ветеранов педагогического труда Кричевщины с профессиональным праздником поздравила председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова. Она отметила, что педагоги, однажды избрав профессию, несут ее через всю трудовую жизнь. Свое тепло, частичку души они отдают детям.

– Огромное спасибо за ваш труд, – отметила И. Прудникова, – за ваш вклад в развитие района, активное участие в общественной деятельнос­ти, а также в наведении порядка и благоустройстве нашей малой родины. Особые слова благодарнос­ти – ветеранам труда. Мы и сегодня обращаемся к вам за мудрой помощью, вашей инициативой, вашей поддержкой. Крепкого вам здоровья и долголетия! Уважаемые педагоги Кричевщины, пусть та забота, которой вы окружаете наших детей, возвращается к вам крепким здоровьем, благополучием… Пусть все ваши мечты сбываются на благо нашей родной страны, нашего родного района.





И. Прудникова вручила благодарственное письмо районного Совета депутатов методисту центра творчества детей и молодежи «Крэчут» Людмиле Устиненко.

Педагогических работников, ветеранов руда с профессиональным праздником поздравил начальник отдела по образованию райисполкома Михаил Симаков. Ряд педагогических работников Кричевщины за добросовестный труд, высокую результативность в работе по обучению и воспитанию подрастающего поколения был отмечен грамотами районного отдела по образованию. Прозвучали поздравления и от директора СДЮШОР Ольги Прудниковой. Она проинформировала о результатах районного смотра-конкурса по физической культуре среди учреждений общего среднего образования за 2018/2019 учебный год и вручила награды – почетные дипломы и торты. Так, победителем среди учреждений образования города стала СШ № 5, второе место заняла СШ № 1, третье – СШ № 7. Среди учреждений образования села победителем признан Ботвиновский УПК детский сад-средняя школа, на втором месте – Молятичский УПК детский сад-средняя школа, на треть­ем – Сокольничский УПК детский сад-средняя школа.

День учителя – один из самых душевных праздников. Перед педагогическими работниками района выступили талантливые артисты Кричевщины, в том числе и юные. Прозвучало много поздравлений, слов признательности и благодарности. Цветы, улыбки, словом, этот день стал незабываемым.

Корреспондент районной газеты поинтересовался, какое значение День учителя имеет для тех, кто трудится на ниве образования района.





Нина Сагайдак, председатель район­ной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки:

– Для всех работников системы образования – это один из самых значимых праздников. Учитель – это человек, который в шесть лет берет ребенка за руку и ведет его до самостоятельной взрослой жизни. Выбрав однажды свою профессию, учитель никогда не сворачивает с этого пути. Да, он не сделает карьеры, не станет богатым членом общества, но поможет многим школьникам определиться на жизненном пути. Поздравляю всех педагогических работников с этим замечательным праздником и пожелать здоровья, счастья, неиссякаемой энергии.

Валентина Чижова, заведующая государственным учебно-методическим учреждением «Кричевский учебно-методический кабинет»:

– День учителя для меня – большой праздник. Учитель – это профессия от Бога. Благодаря учителю его ученики становятся врачами, инженерами, учителями, руководителями государства, главное – настоящими гражданами своей страны.

Владимир Далецкий.