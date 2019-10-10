Культработники Волковысского района отмечают свой профессиональный праздник

10 октября в уютном и гостеприимном зале
В этот день культработники Волковысского района принимали поздравления с профессиональным праздником.
Громкими благодарными аплодисментами приветствовали ветеранов труда, передавших бесценный опыт новому поколению культработников. Не остались без внимания и молодые специалисты, которых приняли в дружный сплоченный коллектив.
Лучшие работники культуры были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами.
В завершении торжественного мероприятия заряд положительных эмоций работникам культуры подарили артисты Гродненской областной филармонии - театр юмора «КАНКАН».