Культработники Волковысского района отмечают свой профессиональный праздник

Источник материала: Новости Волковыска

10 октября в уютном и гостеприимном зале Волковысского городского Дома культуры прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников культуры.

В этот день культработники Волковысского района принимали поздравления с профессиональным праздником.

Громкими благодарными аплодисментами приветствовали ветеранов труда, передавших бесценный опыт новому поколению культработников. Не остались без внимания и молодые специалисты, которых приняли в дружный сплоченный коллектив.

Лучшие работники культуры были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

В завершении торжественного мероприятия заряд положительных эмоций работникам культуры подарили артисты Гродненской областной филармонии - театр юмора «КАНКАН».























