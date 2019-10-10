10 октября в уютном и гостеприимном зале Волковысского городского Дома культуры прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников культуры.

В этот день культработники Волковысского района принимали поздравления с профессиональным праздником.

Громкими благодарными аплодисментами приветствовали ветеранов труда, передавших бесценный опыт новому поколению культработников. Не остались без внимания и молодые специалисты, которых приняли в дружный сплоченный коллектив.

Лучшие работники культуры были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

В завершении торжественного мероприятия заряд положительных эмоций работникам культуры подарили артисты Гродненской областной филармонии - театр юмора «КАНКАН».

Культработники Волковысского района отмечают свой профессиональный праздник

Культработники Волковысского района отмечают свой профессиональный праздник

Культработники Волковысского района отмечают свой профессиональный праздник

Культработники Волковысского района отмечают свой профессиональный праздник

Культработники Волковысского района отмечают свой профессиональный праздник

Культработники Волковысского района отмечают свой профессиональный праздник

 