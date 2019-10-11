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Испачкали. В Солигорске 20-летний парень подозревается в убийстве голубей

12.10.2019 14:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Солигорске 20-летний парень убил нескольких голубей, потому что пернатые его испачкали.

Как сообщает УСК по Минской области, в ночь на 31 августа 2019 года милиционерам позвонила жительница Солигорска и сказала, что с последнего этажа многоэтажки, в которой она проживает, падают мёртвые птицы.

Прибывшая к указанному месту СОГ обнаружила семь мёртвых голубей, а также фрагменты ещё нескольких убитых птиц.

Было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель.

В настоящее время установлен подозреваемый. Им оказался 20-летний житель Любанского района. Молодой человек пояснил, что разозлился, поскольку птицы его испачкали.

Собирается материал, характеризующий личность фигуранта. В отношении него назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

Летом 2019 года в Мозыре с 9 этажа были сброшены две кошки.

В правонарушении подозревался бывший муж хозяйки животных – подробности здесь.

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Новости Беларуси. В Солигорске 20-летний парень убил нескольких голубей, потому что пернатые его испачкали. Как сообщает УСК по Минской области, в ночь на 31 августа...
 
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