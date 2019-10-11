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Испачкали. В Солигорске 20-летний парень подозревается в убийстве голубей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Солигорске 20-летний парень убил нескольких голубей, потому что пернатые его испачкали.
Как
Прибывшая к указанному месту СОГ обнаружила семь мёртвых голубей, а также фрагменты ещё нескольких убитых птиц.
Было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель.
В настоящее время установлен подозреваемый. Им оказался 20-летний житель Любанского района. Молодой человек пояснил, что разозлился, поскольку птицы его испачкали.
Собирается материал, характеризующий личность фигуранта. В отношении него назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.
Летом 2019 года в Мозыре с 9 этажа были сброшены две кошки.
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Новости Беларуси. В Солигорске 20-летний парень убил нескольких голубей, потому что пернатые его испачкали. Как сообщает УСК по Минской области, в ночь на 31 августа...
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