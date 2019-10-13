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«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси появится IT-университет. Новый вуз будет готовить специалистов в сфере высоких технологий. Эту идею поддержал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости обсуждали некоторые аспекты развития цифровой сферы. Что касается новой системы подготовки IT-кадров, то этот вопрос обсуждали не раз. К примеру, говорили на эту тему ещё во время посещения Президентом Парка высоких технологий. Наша страна выбрала курс на цифровизацию. Мы создаем электронное правительства, внедряем инновационные разработки в самые разные сферы – от медицины до промышленности.
В таком глобальном деле не обойтись без грамотных специалистов. Так что, университет точно не лишнее звено в этой технологичной цепочке. А кроме кузницы кадров для IT новый вуз станет и дополнительным импульсом для развития сферы образования в целом.
Чуть ли не каждый день информационные ленты сообщают о новой цифровой сенсации. То робот читает новости, то дрон доставляют пиццу, то холодильник заказывает в магазине молоко.
Объем мирового рынка IT в этом году превысил 4 триллиона долларов. А это уже почти в 2 раза больше, чем продовольственный рынок. Так что продукты IT сегодня в цене. И вряд ли в ближайшее время спрос на них будет падать.
Ольга Коршун, корреспондент:
На совещании у Президента как раз говорили о том, как не остаться на обочине прогресса и подготовить специалистов новой формации. Для этого нужны высокие технологии в образовании. Кстати, эта тема звучит не в первый раз.
Вопросы подготовки и обучения айтишников активно обсуждали еще во время посещения Президентом Парка высоких технологий. 14 октября во Дворце Независимости эта тема получила логическое продолжение. А за столом переговоров – своеобразный совет по данному вопросу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Однако спектр актуальных задач намного шире. Информатизация выделана как один из приоритетов. Пока в этом направлении хвастаться особо нечем. Хотя на пятом Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство.
В Беларуси создадут хай-тек университет. Эту идею Президент поддержал. Новый вуз станет поставщиком специалистов мирового уровня. Без массового набора, только штучный товар и никаких бюджетных мест. Образование только за деньги. Правда, талантам будут помогать. Для них предусмотрена система грантов.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Вообще, создание такого вуза в некотором роде эксперимент, результаты которого повлияют на систему образования в целом. Во-первых, ее давно пора встряхнуть. А новый игрок на это вполне способен.
Во-вторых, лучшим опытом в итоге поделятся с другими. Так что новый университет пойдет на пользу всем.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Учредителями нового вуза выступят два ведущих университета в подготовке IT-специалистов – БГУ и БГУИР, Парк высоких технологий и IT-компаний. Бизнесмены как никто заинтересованы в подготовке специалистов высокого уровня. Такие всегда в цене.
Но этот вуз не превратится в закрытый клуб только для айтишников. Его выпускники смогут найти применение своим знаниям практически в любой сфере.
Всеволод Янчевский:
Президент не устает повторять: высокие технологии должны иметь земное – то есть прикладное – назначение. Тогда и грядущие цифровые изменения встанут на место не только в нашем лексиконе.
Машиностроение, сельское хозяйства, энергетика – высокие технологии ждут в каждом секторе экономики. Такие разработки выводят отрасль на новый уровень, создают рабочие места. К примеру, цифровая трансформация – настоящий тренд в сельском хозяйстве. В АПК используют IT -агрономию и концепцию точного земледелия. Такой прогрессивный симбиоз приносит свои плоды.
Станислав Карпович, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Регулятором в цифровой сфере останется Министерство связи и информатизации. Вскоре оно изменит название и функционал. Президент поставил задачу вывести работу этого ведомства на качественно новый уровень и заняться процессами цифровизации вплотную, чтобы буквально успеть за будущим.
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Новости Беларуси. В Беларуси появится IT-университет. Новый вуз будет готовить специалистов в сфере высоких технологий. Эту идею поддержал глава...
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