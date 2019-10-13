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«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

14.10.2019 21:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси появится IT-университет. Новый вуз будет готовить специалистов в сфере высоких технологий. Эту идею поддержал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Дворце Независимости обсуждали некоторые аспекты развития цифровой сферы. Что касается новой системы подготовки IT-кадров, то этот вопрос обсуждали не раз. К примеру, говорили на эту тему ещё во время посещения Президентом Парка высоких технологий. Наша страна выбрала курс на цифровизацию. Мы создаем электронное правительства, внедряем инновационные разработки в самые разные сферы – от медицины до промышленности.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

В таком глобальном деле не обойтись без грамотных специалистов. Так что, университет точно не лишнее звено в этой технологичной цепочке. А кроме кузницы кадров для IT новый вуз станет и дополнительным импульсом для развития сферы образования в целом.

Тему продолжит Ольга Коршун.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Чуть ли не каждый день информационные ленты сообщают о новой цифровой сенсации. То робот читает новости, то дрон доставляют пиццу, то холодильник заказывает в магазине молоко.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Объем мирового рынка IT в этом году превысил 4 триллиона долларов. А это уже почти в 2 раза больше, чем продовольственный рынок. Так что продукты IT сегодня в цене. И вряд ли в ближайшее время спрос на них будет падать.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Ольга Коршун, корреспондент:
Более того, знания уже сегодня на рынке стоят дороже нефти. А те, кто обладает этим ресурсом, может гармонично вписаться в наше будущее. Эксперты предупреждают, что вскоре изменятся даже привычные профессии. На первый план выйдут онлайн врачи, проектировщики ЗD-печати, специалисты по молекулярной генетике и другие, пока диковинные для нас профессии.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

На совещании у Президента как раз говорили о том, как не остаться на обочине прогресса и подготовить специалистов новой формации. Для этого нужны высокие технологии в образовании. Кстати, эта тема звучит не в первый раз.

Вопросы подготовки и обучения айтишников активно обсуждали еще во время посещения Президентом Парка высоких технологий. 14 октября во Дворце Независимости эта тема получила логическое продолжение. А за столом переговоров – своеобразный совет по данному вопросу.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Договаривались, что встретимся и послушаем доклады о развитии страны в цифровой сфере. Появилась инициатива о создании профильного учебного заведения. Предложения, как усовершенствовать систему управления информатизации и цифровыми процессами.

Однако спектр актуальных задач намного шире. Информатизация выделана как один из приоритетов. Пока в этом направлении хвастаться особо нечем. Хотя на пятом Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

В Беларуси создадут хай-тек университет. Эту идею Президент поддержал. Новый вуз станет поставщиком специалистов мирового уровня. Без массового набора, только штучный товар и никаких бюджетных мест. Образование только за деньги. Правда, талантам будут помогать. Для них предусмотрена система грантов.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Это будет наша попытка готовить в вузе специалистов высокого уровня, это не будет большой прием абитуриентов. Планируем на первоначальном этапе около 180 принимать на обучение. Хотим сделать гибкость программ обучающихся, сегодня меняется наш мир, создаются новые профессии, специальности, которых вчера еще не было.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Вообще, создание такого вуза в некотором роде эксперимент, результаты которого повлияют на систему образования в целом. Во-первых, ее давно пора встряхнуть. А новый игрок на это вполне способен.

Александр Турчин об IT-вузе в Беларуси: «Мы планируем систему грантов для наших одарённых ребят»

Во-вторых, лучшим опытом в итоге поделятся с другими. Так что новый университет пойдет на пользу всем.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Речь шла о возможном экспериментальном создании университета нового типа, по высоким технологиям; и о школах, чтобы какие-то модели задействовать, чтобы детям было интересно учиться – это самое главное. Кто-то доволен, кто-то нет, нареканий много. Если мы все вместе сделаем так, чтобы детям было интересно, студентам интересно было учиться в вузе – все, мы получим отличный результат.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Учредителями нового вуза выступят два ведущих университета в подготовке IT-специалистов – БГУ и БГУИР, Парк высоких технологий и IT-компаний. Бизнесмены как никто заинтересованы в подготовке специалистов высокого уровня. Такие всегда в цене.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Но этот вуз не превратится в закрытый клуб только для айтишников. Его выпускники смогут найти применение своим знаниям практически в любой сфере.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Всеволод Янчевский:
Много мыслей, инициатив было высказано. Глава государства поддержал их и подчеркнул такую важную вещь, что в стране хорошие условия для айтишников, ПВТ, но и IT-сообщество должно помогать и образованию, и другим секторам экономики. Чтобы это было взаимовыгодно.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Президент не устает повторять: высокие технологии должны иметь земное – то есть прикладное – назначение. Тогда и грядущие цифровые изменения встанут на место не только в нашем лексиконе.

Александр Лукашенко: 90-95% вообще не понимают, что такое цифровизация

Машиностроение, сельское хозяйства, энергетика – высокие технологии ждут в каждом секторе экономики. Такие разработки выводят отрасль на новый уровень, создают рабочие места. К примеру, цифровая трансформация – настоящий тренд в сельском хозяйстве. В АПК используют IT -агрономию и концепцию точного земледелия. Такой прогрессивный симбиоз приносит свои плоды.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Станислав Карпович, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Система точного земледелие является оценивающей и прогнозирующей системой, которая обеспечивает получение заданного урожая, других параметров с определенной себестоимостью. Сегодня мы имеем право и возможности прогнозировать ситуацию и знать в конечном результате выход своей продукции.

«Спектр актуальных задач намного шире». Развитие IT обсудили на совещании у Президента Беларуси

Регулятором в цифровой сфере останется Министерство связи и информатизации. Вскоре оно изменит название и функционал. Президент поставил задачу вывести работу этого ведомства на качественно новый уровень и заняться процессами цифровизации вплотную, чтобы буквально успеть за будущим.

Люди в материале: Ольга Коршун, Александр Лукашенко, Александр Турчин, Всеволод Янчевский, Станислав Карпович
 
 
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