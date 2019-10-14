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Лицо ребёнка после ДТП обезображено навсегда: с какими вопросами обращались в Мозыре горожане к Владимиру Матусевичу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стране продолжается практика выездных приемов граждан. Представители власти уже по сложившейся традиции досконально изучают обращения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности 15 октября в проблемы людей на местах вникал начальник управления идеологии и информационной политики Администрации Президента Владимир Матусевич.
В поисках справедливости, среди прочих, к нему на прием пришел и Василий Гуня. В 2016-ом его 15-летнего сына сбил автомобиль. Водитель получил штраф две базовые величины, а лицо ребёнка обезображено на всю жизнь. Отец уверен, травмы относятся к тяжким, но вот ознакомиться и получить копию заключения судмедэкспертизы не может до сих пор.
Василий Гуня, житель Мозыря:
У каждого из семи пришедших сегодня на приём своя история решения проблемы. Зачастую не такая простая, как хотелось бы. Например, вопросы входящие в компетенцию землеустроительных служб нередко упираются в ошибки допущенные ещё в середине прошлого столетия.
Владимир Матусевич, заместитель начальника главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:
Выездные приёмы граждан давно стали действенным механизмом решения проблем на местах. Зачастую такая практика позволяет увидеть проблему под другим углом и найти оптимальный выход.
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Лицо ребёнка после ДТП обезображено навсегда: с какими вопросами обращались в Мозыре горожане к Владимиру Матусевичу
Новости Беларуси. В стране продолжается практика выездных приемов граждан. Представители власти уже по сложившейся традиции досконально изучают...
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