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Депутаты утвердили нового председателя Мстиславского райисполкома
16.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16 октября на внеочередной сессии Мстиславского районного Совета депутатов председателем райисполкома утверждён Дмитрий Леонидович Пимошенко.
В работе сессии приняли участие председатель Могилёвского облисполкома Леонид Заяц и помощник Президента Республики Беларусь-инспектор по Могилёвской области Михаил Русый.
Депутаты единогласно утвердили кандидатуру нового председателя райисполкома. Губернатор области в торжественной обстановке вручил Дмитрию Пимошенко удостоверение и поздравил с утверждением на должность.
Соб. инф.
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16 октября на внеочередной сессии Мстиславского районного Совета депутатов председателем райисполкома утверждён Дмитрий Леонидович Пимошенко. В работе сессии...
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