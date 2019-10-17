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В Мядельском районе на пожаре в собственном доме погиб мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. При пожаре погиб мужчина. В Мядельском районе около часа ночи горел деревянный одноэтажный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В результате обрушилась крыша, уничтожено перекрытие, имущество, повреждены стены дома. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении.
За прошедшие сутки в Минской области произошло 5 пожаров: в Березинском, Стародорожском, Мядельском и Смолевичском районах.
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Новости Беларуси. При пожаре погиб мужчина. В Мядельском районе около часа ночи горел деревянный одноэтажный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
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