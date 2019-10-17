Должны приходить управленцы новой формации — Александр Лукашенко очертил задачи перед Академией управления

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Академия управления при Президенте Беларуси должна сконцентрировать усилия на подготовке управленцев новой формации. Соответствующую задачу перед вузом сегодня поставил глава государства Александр Лукашенко на встрече со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

«Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации — руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат», — заявил белорусский лидер.

По словам Президента, на решении этой важной задачи должна сегодня сконцентрировать свои усилия Академия управления.

Во-первых, необходимо сохранить достигнутый уровень и целенаправленно работать над повышением имиджа академии. «Здесь должны преподавать лучшие специалисты отечественной школы управления, истинные патриоты и государственники. Их приоритетная задача — следить за самыми передовыми технологиями в своей области, на их основе выстраивать учебный процесс. Системным должно быть участие в учебном процессе действующих управленцев. Кто, если не они, может актуализировать теоретический материал, закрепить его конкретными примерами из практики?» — сказал Президент.

Во-вторых, проходить подготовку и переподготовку в этом вузе должны исключительно перспективные государственные служащие, с высоким потенциалом руководителя, а не люди, которые не склонны к управленческой работе или уже завершают свою профессиональную деятельность. «Это мое принципиальное требование», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В-третьих, из стен академии должны выходить всесторонне подготовленные специалисты, которые не только обладают теоретическими знаниями, но и имеют практический опыт решения конкретных управленческих задач. «Это важно, потому что часто на должности управленцев в районах назначают хороших специалистов, профессионалов своего дела, но не всегда имеющих достаточный опыт руководителя. Задача академии — дать этим людям те знания и управленческие навыки, которых им не хватает», — пояснил глава государства.

Он также обратил внимание, что сегодня не количество, а качество подготовленных специалистов имеет принципиальное значение. «Мы не можем в академии давать людям образование ради образования. Слишком дорого обходятся стране управленческие ошибки», — подчеркнул белорусский лидер.

В-четвертых, в период обучения очень важно заметить перспективных людей, которые по своим личностным и профессиональным качествам могут занимать руководящие должности в нашей стране. «Каждый человек, получивший образование либо прошедший подготовку здесь, должен быть виден и востребован, как говорят, быть всегда «на карандаше», — пояснил глава государства. «Главная обязанность академии — представлять соответствующую информацию напрямую в Администрацию Президента. К сожалению, до сих пор эффективная работа в этом направлении не выстроена», — отметил Президент.

В-пятых, образовательный процесс должен работать на опережение. «Не раз говорил, что академии следует повысить качество подготовки слушателей по самым актуальным направлениям. Сегодня многим нашим управленцам не хватает знания иностранного языка, пиар-технологий, не достает компетенций в сфере цифровой трансформации, экономики», — заметил глава государства.

Он заявил, что к этой теме надо подключить Парк высоких технологий, вместе продумать план или учебную программу по обучению цифровым технологиям для специалистов и руководителей.

«Но главное — академия должна научить управленца учиться, постоянно развивать и трансформировать свои знания и навыки. Ключ к успеху современного руководителя — это постоянное самосовершенствование, стремление к личностному росту и развитию», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В-шестых, преподавание должно быть дифференцированным и практико-ориентированным. «Надо учитывать, что кому-то достаточно расширить свои знания по трем-четырем дисциплинам за короткий срок, а кто-то нуждается в полном цикле обучения. Это большой объем работы, но необходимо составлять индивидуальные учебные планы, программы переподготовки в зависимости от сферы и опыта конкретного слушателя», — сказал Президент.

По его словам, руководству академии следует еще раз проанализировать, насколько структура учебного процесса имеет прикладной характер и соответствует реальной жизни, наладить более тесное взаимодействие с государственными органами и организациями. Неотъемлемой частью работы должны стать стажировки на ведущих отечественных предприятиях и в госорганах.

В-седьмых, научная деятельность академии должна быть направлена на решение государственных задач, изучение современной политической ситуации в стране и мире, деятельности медиаресурсов, а также мнений и настроений в обществе. «Кто, если не государственники, формирующие политическую элиту страны, должны анализировать риски, оценивать их уровень, а также прогнозировать развитие внешней и внутренней политической ситуации, участвовать в разработке методов информационного противоборства, противодействия внутренним и внешним угрозам?» — отметил белорусский лидер.

Он акцентировал внимание, что важным направлением деятельности академии остается привлечение аналитиков и экспертов к выработке конкретных предложений по повышению эффективности работы органов госуправления, обсуждению проектов значимых управленческих решений.

Александр Лукашенко: пришло время активно включать молодежь в политическую жизнь страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что пришло время активно включать молодежь в политическую жизнь страны. Об этом глава государства заявил на встрече в Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что курс государственной политики в Беларуси неизменен: в стране действует принцип преемственности поколений, сохранения лучших достижений прошлого.

«Почти треть наших граждан — около 3 млн человек — родились в суверенной Беларуси. Это юноши и девушки, которые воспринимают действительность уже с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства, — сказал он. — И пришло время активно включать этих молодых людей в политическую жизнь страны. Формировать государственное мышление у тех, кто идет за ними. Выстраивать диалог поколений на основе взаимного доверия и уважения. Диалог, в котором опыт и инновации, мудрость и решительность, осторожность и смелость находятся в гармонии и согласии».





Александр Лукашенко высказался о разработке нового закона о госслужбе

Работа над новым законом о государственной службе продолжается, не все вопросы окончательно разрешены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на встрече в Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что действующий закон о госслужбе принят более 15 лет назад. Но в изменившихся социальных и экономических условиях он нуждается в пересмотре. «Необходимо учесть практику его применения, а также актуальность определения новых перспективных направлений развития института государственной службы», — сказал Александр Лукашенко.

Разработать новый закон о госслужбе Президент поручал уже давно. Этим вопросом занимается рабочая группа из ученых и экспертов, в своем большинстве не госслужащие, «чтобы не было закона под себя». В январе 2019 года подготовленный законопроект был рассмотрен на совещании у главы государства. «Не все вопросы окончательно разрешены. Но работа продолжается. Нам предстоит решить конкретные задачи: сближение регламентации различных видов государственной службы, повышение служебной дисциплины, закрепление комплекса материальных и социальных гарантий, призванных компенсировать возлагаемые на госслужащих ограничения», — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, будущий закон должен стать единым документом, который комплексно урегулирует процесс прохождения государственной службы, исключая необходимость обращения ко множеству подзаконных и ведомственных актов. «Мы в первую очередь должны исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей — многие из них не соответствуют специфике отечественной управленческой системы, а из приоритетов государственной политики», — подчеркнул Президент.

Он обратил внимание, что система государственной службы в принципе не может быть статичной, ведь жизнь стремительно развивается. «Задача управленческой вертикали — быть впереди тенденций и вызовов уже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Совершенствование этой системы — процесс непрерывный. Поэтому вопросы определения критериев подбора кадров, механизмов их ротации, новых подходов к формированию кадрового резерва всегда будут требовать нашего постоянного внимания», — добавил глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, каких людей надо отбирать в управленцы

На управленческие должности принципиально важно отбирать только заинтересованных, неравнодушных и высококвалифицированных специалистов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня в подборе кадров на руководящую должность необходимо учитывать человеческие качества и нравственный критерий. Мы видим, как на фоне системного внедрения новых технологий в экономическую деятельность и общественные отношения возникают новые коррупционные риски. В этой связи принципиально важно на управленческие должности отбирать только заинтересованных, неравнодушных и высококвалифицированных специалистов, ориентированных на служение стране и людям, а не на удовлетворение личных или карьерных амбиций», — сказал Александр Лукашенко.

А для повышения престижа руководителя, заявил Президент, необходимо закреплять дополнительные социально-правовые гарантии госслужащих, подтверждающие их высокий статус.

Тема, которая, по словам главы государства, также требует особого внимания, — ротация руководящих кадров. Ее главная цель, отметил Александр Лукашенко, даже не в том, чтобы исключить кумовство и протекционизм. «Менять место работы, а иногда и прописку, выходить из зоны комфорта надо, чтобы развиваться, расширять кругозор, открывать в себе новые грани и способности. Таким образом, специалист не только вырастет профессионально, но и стране принесет больше пользы», — считает он.





Александр Лукашенко требует от госуправленцев быть ближе к людям, а не засиживаться в кабинетах

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в Академии управления потребовал от госуправленцев быть ближе к людям и нацеливаться на решение конкретных проблем человека, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о сложившейся системе государственной службы, Александр Лукашенко отметил, что выстроенная модель в целом позволяет решать основные задачи, эта система постоянно совершенствуется. А проблемы, по его словам, если и возникают, то чаще всего связаны с недобросовестным отношением к работе и отсутствием должной дисциплины.

«Недопустимо, чтобы в глазах населения управленец ассоциировался с кабинетным чиновником. Он должен быть ближе к людям, нацеленным на решение конкретных проблем человека, — подчеркнул глава государства. — То, что в адрес Администрации Президента продолжают поступать жалобы на бюрократию и волокиту, к сожалению, красноречиво говорит, что практика формального общения или отписок все еще существует. И к этому мое отношение известно».

При этом Президент заметил, что эффективно решать поставленные задачи для руководителя любого ранга — это лишь половина успеха. Важно при необходимости уметь своевременно, аргументированно и понятно объяснить людям принятые решения и причины возможных проблем, ответить на любой, в том числе неудобный, вопрос как населению, так и представителям СМИ. «Сегодня же некоторые руководители в принципе боятся видеокамеры или микрофона журналиста», — констатировал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в Академии управления обучают навыкам общения с журналистами, работе в импровизированной телевизионной студии. Президент считает, что современный руководитель, безусловно, обязан уметь все это. «Тем более сегодня, когда так стремительно развиваются информационные технологии. И они являются одним из действенных инструментов для решения многих задач государственного масштаба», — обратил внимание глава государства.

Также, по мнению Президента, важно уметь эффективно использовать в работе интернет-ресурсы, анализировать общественное мнение и реакцию на деятельность местного управления в социальных сетях, на новостных форумах, использовать эти ресурсы в государственных целях для реализации важных проектов.

«Кроме того, грамотный руководитель должен уметь видеть и поддерживать живую инициативу на местах. Аккумулировать вокруг себя лучшие предложения и идеи, помогать в их реализации. Использовать потенциал науки, экспертов в своей сфере. В этой связи от управленцев ожидаются большая, чем прежде, публичность и деятельное участие в социально-политической жизни регионов», — подчеркнул Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко не против экспериментов при подготовке кадров, но требует выверенных шагов

Глава государства Александр Лукашенко не против экспериментов при подготовке кадров, но требует выверенных шагов. Об этом он заявил сегодня во время посещения Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководство вуза проинформировало белорусского лидера о некоторых новых предложениях, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров. В связи с этим Президент обратил внимание на необходимость взвешенно и обдуманно подходить к новшествам с учетом того, чтобы результативность была действительно высокой.

В числе озвученных предложений — подготовка в Академии управления параллельно с учебой в другом вузе талантливых студентов, то есть, к примеру, студент получает образование в одном из областных вузов, а в рамках госзаказа начинает учиться и в академии, получая как будущий управленец необходимые знания. Глава государства поставил под сомнение подобные предложения и предостерег, чтобы не получилось образование ради образования. Он не уверен, что от такой одновременной учебы в двух вузах будет большой толк. По его словам, необходимы четкие, обдуманные шаги при принятии подобных решений.

Главу государства подробно проинформировали о том, какие современные системы подготовки кадров используют в Академии управления и как реализуют поставленные задачи.

Александр Лукашенко: в Беларуси за четверть века создана устойчивая модель управления

В Беларуси за четверть века создана устойчивая модель управления, стабильная в своих базовых ориентирах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешний год — юбилейный для политических институтов и фундаментальных основ политической системы страны, свое 25-летие отмечают многие государственные органы, сформированные на заре становления независимой Беларуси. «За четверть века мы создали устойчивую модель управления, стабильную в своих базовых ориентирах. Они просты и понятны каждому: суверенитет нашей страны, благополучие граждан и справедливое отношение к людям, единство общества и многие другие», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, это цели, в достижении которых важнейшую роль играют органы государственного управления. «Именно здесь, в Академии управления, мы можем открыто обсудить перспективы их развития. С нашей последней встречи в таком формате прошло почти десять лет. Это повод подвести некоторые итоги и поставить новые задачи перед отечественной системой госуправления. Найти ответы на вопросы: кто он — руководитель будущего? И какова роль Академии в подготовке управленческих кадров?» — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Академия управления — это уникальное учебное заведение, само название вуза подчеркивает его статус и значимость. «Здесь развивается современная национальная школа госуправления — создается будущее страны. Будущее, главная роль в котором принадлежит тем, кто осознанно выбрал ответственный и непростой путь — служить стране и народу. И это труд, который требует полной самоотдачи, преданности государству, искреннего отношения к людям, постоянного совершенствования», — сказал белорусский лидер.





Александр Лукашенко о требованиях к управленцам: лидерство, подготовленность и амбициозность

Глава белорусского государства Александр Лукашенко предъявляет самые высокие требования к подготовке будущих управленцев. На этом он акцентировал внимание сегодня во время посещения Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Президента проинформировали о том, как ведется подготовка кадров в Институте госслужбы, Институте управленческих кадров, Научно-исследовательском институте теории и практики госуправления, а также как работает Центр сопровождения АИС «Резерв».

Александр Лукашенко подчеркнул: будущие управленцы должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере ИТ-технологий, но это не значит, что в Академии нужно готовить программистов. «Мы готовим управленцев и руководителей», — заметил Президент. Касаясь предъявляемых к ним требований, он выделил в первую очередь три позиции — лидерство, подготовленность и амбициозность.

Глава государства обратил внимание на важность отбора будущих студентов и слушателей Академии управления, чтобы полученные ими знания в последствии эффективно использовались в решении поставленных задач.

Наряду с этим Президент подчеркнул необходимость подготовки в стенах вуза высокого уровня специалистов экономической направленности. «Надо создать хорошую компактную программу для подготовки экономистов, — сказал он. — Экономика нужна управленцам». Кроме того, Александр Лукашенко считает, что нужно сделать акцент на обучение иностранным языкам.

На встрече речь шла о том, чтобы активнее использовать данные банка талантливой молодежи. «Среди этих талантливых ребят очень важно находить лидеров и готовить их как будущих управленцев», — резюмировал Президент.





Источник: БелТА