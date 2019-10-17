Переписчик в каждый дом

Источник материала: Вороновская газета





Первый этап национальной переписи завершился. По данным Национального статистического комитета, на утро 18 октября 1,833 млн граждан переписались через интернет. С понедельника начнется перепись на дому и продлится до 30 октября. Однако стационарные участки в Вороново, Радуни и Заболоти продолжат работу и будут действовать параллельно с переписчиками.

— Данные, которые мы собираем, уникальны. Например, есть регистрация человека, но нет информации о том, где он на самом деле живет. А это очень важно для финансирования и развития каждого конкретного региона, — рассказала начальник отдела статистики Вороновского района Людмила Мечиславовна Горбач.

— Людмила Мечиславовна, сколько времени уходит на заполнение одной анкеты?

— Анкета состоит из трех разделов: вопросы о жилье, составе семьи, в том числе о каждом отдельном члене, и вопросы, касающиеся приусадебного участка, если он есть. На каждый раздел у переписчика уходит 5 минут. Например, если семья состоит из двух человек, собственного сельскохозяйственного участка у них нет, то анкета займет 10-15 минут.

— Как вы узнаете, кто не прошел перепись и к кому нужно идти?

— У каждого сотрудника свой участок. Если человек при самостоятельной регистрации корректно указал адрес, то переписчик по нему не придет. Вчера завершилась интернет-перепись. Сегодня и завтра Белстат (Национальный статистический комитет) занимается актуализацией базы данных, в том числе исключает уже прошедшие перепись адреса из списков сотрудников, которые будут осуществлять перепись на дому.

— Какие документы нужны для прохождения переписи на стационарном участке или на дому?

— Никаких, данная процедура проходит исключительно со слов респондентов. Переписчик лишь попросит назвать идентификационный номер, чтобы автоматически получить такую информацию, как ФИО, дата рождения, пол. И, конечно же, со всеми сотрудниками заключены соглашения о неразглашении и конфиденциальности персональных данных.

— Что будет делать переписчик, если дома никого не окажется?

— Наш сотрудник оставит уведомление с просьбой перезвонить ему и согласовать время, удобное для респондента.

Заболоть

На стационарном переписном участке в агрогородке Заболоть активность людей растет.







— Услугами стационарного переписного участка воспользовались уже многие жители,— рассказала переписчик Агнешка Годомская. — И очень приятно, что к этой важной государственной кампании люди относятся с пониманием, доброжелательно. Разумеется, есть у некоторых и недопонимание важности ответов на вопросы переписного листа относительно площади жилого дома, квартиры. Дескать, не помнится, документы надо разные поднимать. Или, например, зачем надо указывать наличие земельного участка и что на нем растет?.. Не обложат ли налогом после этого? Приходится объяснять, что это никак не повлияет на благополучие людей, а необходимо для дальнейшего развития личных подсобных хозяйств в целом по стране.

Конечно же, многие граждане переписали себя и своих родных через интернет. Но, думается, что значительная часть населения еще выжидает, когда переписчики пойдут по домам.

Вероника ВЕЛЬБ.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

Во избежание случаев мошенничества милиция просит граждан быть внимательными: при посещении домовладений у переписчика обязательно должен быть планшет и сумка со специальным логотипом, а также документы (удостоверение и паспорт). Если вы сомневаетесь, то позвоните по телефону 8-801-100-31-31 (с любого телефона звонок бесплатный) и, сообщив данные переписчика, убедитесь, что этот человек вправе проводить опрос.