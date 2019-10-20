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СООБЩЕНИЕ об открытии специального избирательного счета

21.10.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

СООБЩЕНИЕ об открытии специального избирательного счетаСООБЩЕНИЕ об открытии специального избирательного счета

В соответствии со статьёй 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования избирательного фонда кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Лыхолатом Максимом Александровичем в ЦБУ №207 филиала 200 – Витебского областного управления  ОАО «АСБ Беларусбанк»   открыт специальный избирательный счет № BY28AKBB30140001416810070000, БИК AKBBBY2X.

 
 
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СООБЩЕНИЕ об открытии специального избирательного счета В соответствии со статьёй 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования...
 
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