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Врезался в отбойник и уехал. Белоруса с 2,4 промилле алкоголя задержали на трассе в Германии
Источник материала: Tut.by
В Германии пьяный водитель из Беларуси попал в аварию. Об этом
Вечером 19 октября 23-летний белорус ехал на пикапе Renault по трассе А4 в направлении Дрездена. Вблизи коммуны Меллинген он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. С места аварии мужчина уехал.
Через несколько километров автомобиль остановили. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он сильно пьян — 2,4 промилле алкоголя. На нарушителя полицейские составили протоколы за ДТП и нетрезвую езду.
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На нарушителя полицейские составили протоколы за ДТП и нетрезвую езду.
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