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Врезался в отбойник и уехал. Белоруса с 2,4 промилле алкоголя задержали на трассе в Германии

21.10.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии пьяный водитель из Беларуси попал в аварию. Об этом сообщили в полиции.

Вечером 19 октября 23-летний белорус ехал на пикапе Renault по трассе А4 в направлении Дрездена. Вблизи коммуны Меллинген он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. С места аварии мужчина уехал.

Через несколько километров автомобиль остановили. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он сильно пьян — 2,4 промилле алкоголя. На нарушителя полицейские составили протоколы за ДТП и нетрезвую езду.

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На нарушителя полицейские составили протоколы за ДТП и нетрезвую езду.
 
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