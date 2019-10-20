Врезался в отбойник и уехал. Белоруса с 2,4 промилле алкоголя задержали на трассе в Германии

Источник материала: Tut.by

В Германии пьяный водитель из Беларуси попал в аварию. Об этом сообщили в полиции.

Вечером 19 октября 23-летний белорус ехал на пикапе Renault по трассе А4 в направлении Дрездена. Вблизи коммуны Меллинген он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. С места аварии мужчина уехал.

Через несколько километров автомобиль остановили. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он сильно пьян — 2,4 промилле алкоголя. На нарушителя полицейские составили протоколы за ДТП и нетрезвую езду.