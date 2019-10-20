ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ляховичском районе перевернулся МАЗ со свёклой

21.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

20 октября в 18.00 автомобиль МАЗ, двигаясь по автодороге «Дарево-Новосёлки» (недалеко от аг. Дарево) съехал в кювет и перевернулся.

В Ляховичском районе перевернулся МАЗ со свёклой

В Ляховичском районе перевернулся МАЗ со свёклой

Подробности ДТП рассказал «ЛВ» старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ. Причиной аварии стало то, что водитель неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением.

В Ляховичском районе перевернулся МАЗ со свёклой

В результате чего грузовик, гружённый свёклой, перевернулся. За рулём МАЗа находился индивидуальный предприниматель из Клецкого района 1971 г.р

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  20 октября в 18.00 автомобиль МАЗ, двигаясь по автодороге «Дарево-Новосёлки» (недалеко от аг. Дарево) съехал в кювет и перевернулся. Подробности ДТП рассказал «ЛВ»...
 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС. Мониторинги объектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные рюкзаки 2017 для подростков в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика