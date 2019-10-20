В Ляховичском районе перевернулся МАЗ со свёклой

Источник материала: Виртуальный Брест

20 октября в 18.00 автомобиль МАЗ, двигаясь по автодороге «Дарево-Новосёлки» (недалеко от аг. Дарево) съехал в кювет и перевернулся.









Подробности ДТП рассказал «ЛВ» старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ. Причиной аварии стало то, что водитель неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением.





В результате чего грузовик, гружённый свёклой, перевернулся. За рулём МАЗа находился индивидуальный предприниматель из Клецкого района 1971 г.р