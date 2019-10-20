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В Ляховичском районе перевернулся МАЗ со свёклой
21.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
20 октября в 18.00 автомобиль МАЗ, двигаясь по автодороге «Дарево-Новосёлки» (недалеко от аг. Дарево) съехал в кювет и перевернулся.
Подробности ДТП рассказал «ЛВ» старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ. Причиной аварии стало то, что водитель неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением.
В результате чего грузовик, гружённый свёклой, перевернулся. За рулём МАЗа находился индивидуальный
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20 октября в 18.00 автомобиль МАЗ, двигаясь по автодороге «Дарево-Новосёлки» (недалеко от аг. Дарево) съехал в кювет и перевернулся. Подробности ДТП рассказал «ЛВ»...
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