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Трехлетний мальчик выпал с 4 этажа в Минске
Источник материала: БДГ
Трехлетний мальчик выпал из окна 4 этажа на улице Шаранговича в Минске 21 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси в телеграм-канале.
Согласно предварительной информации, ребенок сам забрался на подоконник и открыл окно, так как запорное устройство не было заблокировано. Мать и бабушка в это время были на кухне.
Мальчика отвезли в больницу, теперь его жизни ничего не угрожает, отмечается в сообщении.
Следователи проводят проверку по факту.
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Трехлетний мальчик выпал из окна 4 этажа на улице Шаранговича в Минске 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси в телеграм-канале.
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