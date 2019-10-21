Трехлетний мальчик выпал с 4 этажа в Минске

Трехлетний мальчик выпал из окна 4 этажа на улице Шаранговича в Минске 21 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси в телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, ребенок сам забрался на подоконник и открыл окно, так как запорное устройство не было заблокировано. Мать и бабушка в это время были на кухне.

Мальчика отвезли в больницу, теперь его жизни ничего не угрожает, отмечается в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту.