Минское «Динамо» играет в гостях против «Салавата Юлаева». Онлайн

Источник материала: Tut.by

Партнер проект Минское «Динамо» проведет сегодня последний матч перед перерывом на игры национальной сборной.

Партнер проект Минское «Динамо» проведет сегодня последний матч перед перерывом на игры национальной сборной.

В Уфе минчане сыграют против местного «Салавата Юлаева». В этом матче «зубры» попытаются прервать свою серию из десяти поражений подряд. Если же сделать этого не удастся, то клуб повторит свой антирекорд.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «Салавата Юлаева», то команда проиграла два последних матча и откатилась на пятое место в Восточной конференции.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча уфимцев. Коэффициент на их викторию равен 1,33, на «Динамо» — 3,75.

«Салават Юлаев»: Метсола (Кареев); Ларсен – Коледов, Умарк (А) – Бурмистров (А) – Хартикайнен; Арзамасцев – Сергеев, Сошников – Маннинен – Хохряков; Панин (К) – Пашнин, Кугрышев – Кадейкин – Жарков; Гареев – Лисовец, Баранов – Картаев – Майоров.

«Динамо-Минск»: Энрот (Толопило); Ерёменко – Готовец (К), А. Костицын (А) – Шор – Спунер; Евенко – Денисов, Мартынов – Демков (А) – Степанов; Знахаренко – Бокун, Грецкий – Ковыршин – Павленко; Феоктистов – Дюков, Дадонов – Китаров – Павлович.

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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 14.30.

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