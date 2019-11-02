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Минское «Динамо» играет в гостях против «Салавата Юлаева». Онлайн
Источник материала: Tut.by
В Уфе минчане сыграют против местного «Салавата Юлаева». В этом матче «зубры» попытаются прервать свою серию из десяти поражений подряд. Если же сделать этого не удастся, то клуб повторит свой антирекорд.
Что касается «Салавата Юлаева», то команда проиграла два последних матча и откатилась на пятое место в Восточной конференции.
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«Салават Юлаев»: Метсола (Кареев); Ларсен – Коледов, Умарк (А) – Бурмистров (А) – Хартикайнен; Арзамасцев – Сергеев, Сошников – Маннинен – Хохряков; Панин (К) – Пашнин, Кугрышев – Кадейкин – Жарков; Гареев – Лисовец, Баранов – Картаев – Майоров.
«Динамо-Минск»: Энрот (Толопило); Ерёменко – Готовец (К), А. Костицын (А) – Шор – Спунер; Евенко – Денисов, Мартынов – Демков (А) – Степанов; Знахаренко – Бокун, Грецкий – Ковыршин – Павленко; Феоктистов – Дюков, Дадонов – Китаров – Павлович.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 14.30.
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Минское «Динамо» проведет сегодня последний матч перед перерывом на игры национальной сборной.
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