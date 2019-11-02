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"Манчестер Сити" стал самым богатым клубом Европы

03.11.2019 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В списке богачей представлены 15 клубов, среди которых шесть представляют Английскую премьер-лигу.

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" возглавил рейтинг самых богатых клубов Европы, пишет "Спутник" со ссылкой на AS.

Испанское издание опубликовало том богатейших клубов Старого Света, в рейтинг вошли 15 команд.

На первом месте в списке "горожане" с бюджетом 1,28 миллиарда евро. "Сити" обошел испанские "Реал" и "Барселону".

К слову, самой представительной в рейтинге оказалась Английская премьер-лига – шесть клубов.


Рейтинг самых богатых клубов

1. "Манчестер Сити" — 1.28 миллиарда евро
2. "Реал" — 1.19 млрд евро
3. "Барселона" — 1.18 млрд евро
4. "Ливерпуль" — 1.07 млрд евро
5. "ПСЖ" — 1.05 млрд евро
6. "Тоттенхэм" — 985 миллионов евро
7. "Бавария" (Мюнхен) — 883 млн евро
8. "Атлетико" (Мадрид) — 873 млн евро
9. "Ювентус" — 838 млн евро
10.  "Челси" — 807 млн евро
11. "Манчестер Юнайтед"  — 753 млн евро
12. "Арсенал" — 691 млн евро
13. "Наполи" — 653 млн евро
14. "Боруссия"  (Дортмунд) — 641 млн евро
15. "Интер" — 567 млн евро
 
 
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В списке богачей представлены 15 клубов, среди которых шесть представляют Английскую премьер-лигу.
 
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