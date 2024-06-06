Ручная вышивка и этностиль: финал конкурса «Мельница моды» прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел финал конкурса «Мельница моды». Молодые белорусские дизайнеры показали на подиуме лучшие коллекции. У каждого свое видение и акценты: от фольклорных мотивов и натуральных тканей до стиля гранж. Главное – все наряды из отечественных тканей и украшений, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На подиуме – 50 коллекций. Над ними работали десятки белорусских дизайнеров. Это не просто наряды. Модельеры задают модные тенденции на предстоящий сезон, а то и на годы вперед.

Ручная вышивка, уникальные картинки и белорусская природа. Для создания коллекции Светлана Ивашина выбрала фольклорные мотивы. В семи образах – семь традиционных обрядов.

«В данном случае это русалье. Первая мысль, которая пришла, от которой я отталкивалась и в которую лег самый глубокий смысл, это национальное достояние нашей страны – крест Ефросиньи Полоцкой. Золотой с жемчугом, был с драгоценными камнями, в моем случае камни заменили вышивки. Потому что это тоже национальное достояние. Вдохновлялась я народными костюмами», – отметила дизайнер Светлана Ивашина.

У Дианы Костюк тоже коллекция в этностиле, но прочтение особенное. Дизайнер вдохновилась психологией и передачей опыта от поколения к поколению. Изюминка – акцентные аксессуары ручной работы.