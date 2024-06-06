Ручная вышивка и этностиль: финал конкурса «Мельница моды» прошел в Минске

В Минске прошел финал конкурса «Мельница моды». Молодые белорусские дизайнеры показали на подиуме лучшие коллекции. У каждого свое видение и акценты: от фольклорных мотивов и натуральных тканей до стиля гранж. Главное – все наряды из отечественных тканей и украшений, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
На подиуме – 50 коллекций. Над ними работали десятки белорусских дизайнеров. Это не просто наряды. Модельеры задают модные тенденции на предстоящий сезон, а то и на годы вперед.
Ручная вышивка, уникальные картинки и белорусская природа. Для создания коллекции Светлана Ивашина выбрала фольклорные мотивы. В семи образах – семь традиционных обрядов.
«В данном случае это русалье. Первая мысль, которая пришла, от которой я отталкивалась и в которую лег самый глубокий смысл, это национальное достояние нашей страны – крест Ефросиньи Полоцкой. Золотой с жемчугом, был с драгоценными камнями, в моем случае камни заменили вышивки. Потому что это тоже национальное достояние. Вдохновлялась я народными костюмами», – отметила дизайнер Светлана Ивашина.
У Дианы Костюк тоже коллекция в этностиле, но прочтение особенное. Дизайнер вдохновилась психологией и передачей опыта от поколения к поколению. Изюминка – акцентные аксессуары ручной работы.
«Создании этих больших колье, на самом деле, получилось случайно, потому что я хотела добавить достаточно активное акцентное пятно, как раз-таки за счет текстуры и покраски создалось такое. Я хотела соединить белорусскую культуру и полученный свой личный опыт, но так, чтобы это не было напрямую продиктовано, на уровне бессознательного», – рассказала дизайнер Диана Костюк.
За подиумом витает волнение. Конкурсанты до последней секунды готовят коллекции и моделей к выходу. В макияже и прическах свои тренды.
«Всегда разграничивается – максимум и минимум. В моде как нюд (когда натуральная, когда красивая, когда естественная девочка). Также в моде, когда это фэшн (это очень много цвета, очень много каких-то необычных элементов)», – сообщила визажист Ирина Недашковская.
Многие дизайнеры проголосовали за осознанное потребление и дали новую жизнь старым вещам и материалам – от денима до плащевки. Но главный тренд – белорусские натуральные ткани. Такие коллекции в топе у жюри. Оно в этом году международное.
«У нас разное отношение к цвету, у нас разное отношение к материалам. Это же тоже зависит, я приехала из Санкт-Петербурга. Петербург достаточно холодный в плане климата город, он такой более сумеречный. У вас я вижу много солнца, я вижу эти поля, Полесье, Беловежскую пущу. Это все отражается и складывается в картину», – заявила член жюри, профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Любовь Джикия.
Главный приз – участие в международных творческих мастерских. Победители получат мастер-классы и уроки от именитых дизайнеров. Момент волнительный. Судьи выбрали лучших модельеров в пяти категориях.