Бизнес малых городов: как заработать на открытии пунктов выдачи Ozon

Источник материала: ProBusiness





Все больше жителей Беларуси покупают товары на маркетплейсах и забирают их чаще всего из пунктов выдачи заказов. Открытие таких точек — простой и прибыльный бизнес. И вовсе не обязательно, чтобы они были расположены в столице. Наоборот, сегодня перспективными для предпринимателей становятся именно малые города.

Зачем вообще открывать пункты выдачи?

Пункты выдачи — важная часть экосистемы маркетплейса. Как показывает статистика Ozon, 8 из 10 покупателей свои заказы предпочитают получать в таких точках — заходят туда в удобное время, по дороге на работу, учебу или домой. Это очень удобно, поэтому количество пользователей маркетплейса постоянно растет.

Площадка заинтересована в развитии сети пунктов выдачи, так как их количество напрямую влияет на впечатление пользователей от взаимодействия с маркетплейсом. Поэтому Ozon активно помогает предпринимателям в запуске своего дела и продвижении, а также выплачивает гарантированную финансовую поддержку на старте. Это своего рода «франшиза наоборот» — Ozon перечисляет деньги своим партнерам за работу под своим брендом.

Основной заработок владельца пункта выдачи — 5% от оборота, соответственно чем больше заказов проходит через точку, тем выше выплата по итогам месяца. Также есть возможность дополнительного заработка на приеме товаров от продавцов и других логистических компаний.

Столица или периферия?

В 2024 году Ozon увеличил объемы гарантированной программы поддержки до 5 900 белорусских рублей. Точные размеры выплат зависят от локации, но деньги за каждый новый пункт выдачи перечисляются вне зависимости от того, расположен ли он в крупном городе или небольшом, с населением до 10 000 человек. Более того, размер вознаграждения в 5% не меняется и не привязан к размеру поселения.

В Минске пунктов выдачи заказов уже почти две сотни. За пределами столицы их гораздо меньше, а в некоторых городах вообще вообще нет. Кроме того, в небольших населенных пунктах проще найти помещение, зачастую дешевле аренда, а еще пункт выдачи со временем может стать центром притяжения жителей. В правилах франшизы также есть некоторые нюансы, облегчающие открытие пункта выдачи именно в малых городах, о них расскажем подробнее.

Пошаговый план открытия пункта выдачи Ozon

В среднем на запуск пункта выдачи уходит 14 дней. Во время процесса предпринимателю помогает территориальный менеджер Ozon, с которым можно консультироваться по всем вопросам. Всего владельцу пункта выдачи необходимо пройти пять этапов.

Подготовить документы и оставить заявку

Партнером площадки может стать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Если такого статуса нет, его придется оформить. Преимущество ИП — упрощение бухгалтерской отчетности, но при этом есть ограничения по размеру прибыли и количеству наемных работников. Кроме того, Беларуси открыть ИП можно лишь по месту прописки и в любых городах кроме Минска. Другие формы юридических лиц подразумевают больший оборот, но при этом могут оказаться менее выгодными с точки зрения налогообложения и более сложными в оформлении и ведении отчетности. Выбирая форму организации имеет смысл опираться на свои планы и возможности.

Выбрать и подтвердить локацию

Сделать это можно через специальное приложение . На тепловой карте Ozon отмечены перспективные места для открытия пункта выдачи. Сразу показан предполагаемый размер заработка и объем гарантированной поддержки. Ориентируясь на эту карту необходимо выбрать подходящий район, в котором есть готовые для сдачи в аренду и подходящие вам помещения.

К пунктам в крупных городах у Ozon есть важное требование — площадь помещения должна быть не менее 25 квадратных метров. В случае с небольшими поселениями размер не имеет значения. Главное, чтобы у помещения был отдельный вход, а также место для примерочных и склада. Можно рассмотреть даже цокольный этаж или какой-то нестандартный вариант — лишь бы людям было удобно забирать свои заказы.

Открыв первый пункт выдачи заказов в небольшом населенном пункте, легко создать главное место встреч для жителей. Для этого важно донести до каждого информацию о том, что появилась возможность заказывать все необходимое на Озон и получать в новом пункте рядом с домом.

Подписать агентский договор с Ozon

После после подписания договора предприниматель получает доступ к порталу Ozon Learning. Здесь собраны обучающие материалы по всем важным вопросам — от подбора персонала до клиентского сервиса. Кроме того, регистрируется личный кабинет на сайте площадки, в котором в дальнейшем всегда можно будет увидеть заработок, вознаграждение и все необходимые данные для развития бизнеса. Там же формируется обычно ежемесячный отчет и документы для налоговой.

Заключить договор аренды помещения, сделать косметический ремонт и нанять сотрудников

Все требования к отделке помещения и его планировке прописаны в брендбуке Ozon. В основном это белый потолок и гладкие однотонные стены, одна из которых брендированная. Площадка предоставляет бесплатный промо-набор — вывеску на фасад здания и набор маркетинговых материалов, от стикеров до табличек и плакатов.

Из мебели нужны стойка или стол администратора, стеллажи на склад и все необходимое для примерочных. Из оборудования понадобится только сканер штрих-кодов, компьютер и принтер. Касса не нужна, все оплаты осуществляются на платформе Ozon.

Далее необходимо будет подобрать персонал с учетом стандартного времени работы пунктов выдачи — ежедневно с 9:00 до 21:00. Обучение сотрудников проведет Ozon.

Завершение ремонта и готовность помещения к открытию подтверждает территориальный менеджер.

Открыть пункт выдачи и начать зарабатывать

Об открытии пункта Ozon сам сообщит клиентам — в приложении у них появится оповещение, что рядом с ними появилась новая точка. Кроме того, она отобразится и на всех картах: Яндекс, Google, 2ГИС.

Выплата вознаграждения начинается со дня выдачи первого заказа. Обычно товары привозит курьер Ozon во время рабочего дня, то есть с 9:00 до 21:00. Сотрудникам необходимо принимать товар и выдавать его клиентам. Организовать процесс помогает специальное приложение для предпринимателей — здесь фиксируется положение заказа на складе, благодаря чему его легко найти и выдать клиенту.