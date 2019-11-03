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Гендиректор минского «Динамо» обратился к болельщикам после 1:9 от «Салавата Юлаева»

03.11.2019 23:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков обратился к болельщикам после поражения от «Салавата Юлаева» (1:9), которое стало для «зубров» 11-м подряд.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У нашей команды сейчас непростой период. По разным причинам мы не можем рассчитывать на большую часть лидеров — травмы и болезни лишили нас шести игроков топовых звеньев, и это не могло не сказаться на результатах. В последних двух матчах на лед выходило только трое легионеров. Их место в основе заняли молодые белорусы, которые пока не готовы на равных тягаться с такими мощными и сбалансированными командами, как «Салават Юлаев». Но мы продолжим доверять Еременко, Мартынову, Денисову, Павленко, Грецкому, Толопило и другим ребятам, за которыми будущее нашего хоккея — и национальной сборной, и «Динамо». Потому что если это не сделать сейчас — завтра будет еще хуже.

Сейчас команда находится на пути домой, а уже завтра приступит к тренировкам. Весь международный перерыв, ежедневно мы продолжим отрабатывать большинство и меньшинство, игру в своей зоне и зоне атаки, чтобы 12 ноября выйти на матч с «Торпедо» и прервать эту серию поражений. Будут сделаны определенные кадровые выводы, о которых вы узнаете чуть позже.

То, что наша команда способна показывать совсем другой хоккей, способна побеждать любого соперника, мы видели совсем недавно, когда брали верх над «Йокеритом», «Металлургом» и «Спартаком». Позади только треть турнирной дистанции и от зоны плей-офф нашу команду отделяют шесть очков — это три победы, а значит, ничего не потеряно, если только мы сами не согласимся с обратным.

И нам есть, на кого равняться. Команда нашей школы СДЮШОР БФСО «Динамо» 2008 года рождения, которая сейчас выступает на турнире в Москве, сегодня встречалась с «Салаватом Юлаевым». Ребята выходили на лед, уже зная, как завершился матч в Уфе. Уверен, что это придало им дополнительной мотивации. Поединок окончился со счетом 7:2 в пользу «Динамо». Завтра, когда я встречусь со взрослыми динамовцами, я им обязательно расскажу о том, как надо играть за свой клуб.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков обратился к болельщикам после поражения от «Салавата Юлаева» (1:9), которое стало для «зубров» 11-м подряд.
 
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