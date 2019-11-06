Хорватский футболист пинком убил курицу и получил красную карточку

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Как сообщает 24SATA, во время матча игрок погнался за курами, которые оказались на поле. Одну из кур Газдек пнул, после чего она сразу умерла.





Футболист выбросил мертвую птицу за пределы поля, а арбитр показал ему красную карточку.





«Я побежал к ним, чтобы отогнать их, я взмахнул ногой и случайно убил одну. Рефери подбежал ко мне и показал мне прямую красную карточку. Поверьте мне, я не специально убил эту курицу. Я извинился перед владельцем, написав ему письмо и отправив новую курицу», — сказал Газдек.



