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Хорватский футболист пинком убил курицу и получил красную карточку

06.11.2019 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист «НК Еленград» Иван Газдек в одном из матчей своей команды в полупрофессиональной лиге Хорватии был удалён после того, как пнул курицу, пишет RT.


Фото: 24sata.hr

Как сообщает 24SATA, во время матча игрок погнался за курами, которые оказались на поле. Одну из кур Газдек пнул, после чего она сразу умерла.

Футболист выбросил мертвую птицу за пределы поля, а арбитр показал ему красную карточку.

«Я побежал к ним, чтобы отогнать их, я взмахнул ногой и случайно убил одну. Рефери подбежал ко мне и показал мне прямую красную карточку. Поверьте мне, я не специально убил эту курицу. Я извинился перед владельцем, написав ему письмо и отправив новую курицу», — сказал Газдек.
 
 
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Футболист «НК Еленград» Иван Газдек в одном из матчей своей команды в полупрофессиональной лиге Хорватии был удалён после того, как пнул курицу, пишет RT.
 
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