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Депутаты местных Советов депутатов базового уровня приняли участие в заседании по выборам членов Совета Республики Беларусь
07.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Депутаты местных Советов депутатов базового уровня от Могилёвской области приняли участие в заседании по выборам членов Совета Республики Беларусь Национального собрания седьмого созыва. Наши депутаты в том числе.
Соб. инф.
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Депутаты местных Советов депутатов базового уровня приняли участие в заседании по выборам членов Совета Республики Беларусь
Депутаты местных Советов депутатов базового уровня от Могилёвской области приняли участие в заседании по выборам членов Совета Республики Беларусь...
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