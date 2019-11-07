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Владимир Шимов: на руинах создавали суверенное государство, но крови не было – постепенно набивали мускулы

07.11.2019 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Беларусь, пожалуй, единственная республика, где в новейшей истории не лилась человеческая кровь.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Владимир Шимов: на руинах создавали суверенное государство, но крови не было – постепенно набивали мускулы

Владимир Шимов, министр экономики Республики Беларусь (1996-2002 гг.):
На руинах экономики создавалось суверенное государство, это суперсложные процессы. И без должного вмешательства, конечно, государства, под его руководством такие процессы эффективно, мирно, без крови не проходили.

А мы сегодня знаем, что у нас крови не было. Народ, в общем-то, жил спокойной жизнью. Где-то трудной, но постепенно, я бы так сказал, набивали мускулы.

Давайте вспомним с вами наш автомобильный парк 90-х начала и середины и автомобильный парк сегодня. 25 лет прошло – насколько разительно все это изменилось.

Люди в материале: Владимир Шимов
 
 
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Беларусь, пожалуй, единственная республика, где в новейшей истории не лилась человеческая кровь. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я...
 
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