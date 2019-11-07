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Владимир Шимов: на руинах создавали суверенное государство, но крови не было – постепенно набивали мускулы
Источник материала: СТВ
Беларусь, пожалуй, единственная республика, где в новейшей истории не лилась человеческая кровь.
Владимир Шимов, министр экономики Республики Беларусь (1996-2002 гг.):
А мы сегодня знаем, что у нас крови не было. Народ, в общем-то, жил спокойной жизнью. Где-то трудной, но постепенно, я бы так сказал, набивали мускулы.
Давайте вспомним с вами наш автомобильный парк 90-х начала и середины и автомобильный парк сегодня. 25 лет прошло – насколько разительно все это изменилось.
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Владимир Шимов: на руинах создавали суверенное государство, но крови не было – постепенно набивали мускулы
Беларусь, пожалуй, единственная республика, где в новейшей истории не лилась человеческая кровь. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я...
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