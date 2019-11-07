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Интерактивные технологии, программирование и видеоигры. В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»

08.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Интерактивные технологии, программирование и видеоигры. В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»" width="600" height="360">

04 ноября  на базе ГУО «Гродненский областной центр технического творчества» прошёл областной этап республиканского конкурса по разработке компьютерных игр патриотической направленности «ПАТРИОТ.BY».

В Конкурсе приняли участие обучающиеся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего образования, учащиеся профессионально–технических учреждений образования г. Гродно и Гродненской области: 76 участников проявляющие интерес к индустрии интерактивных технологий и программированию, компьютерным и видеоиграм, владеющие основами знаний современных компьютерных и мультимедиа технологий защищали свои проекты в трех номинациях.

Интерактивные технологии, программирование и видеоигры. В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»

Победители и призёры были награждены дипломами главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета.

Номинация «Беларусь любимая, славная земля»

I место

— Олексяк Андрей, Вороник Мария,УО «Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»;

— Курьянович Кирилл, Реут Евгений, УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;

II место

— Бондарь Дарья,ГУО «Средняя школа №10 г. Слонима»;

III место

—  Хлань Полина, ГУО «Средняя школа №11 имени генерала армии А.И.Антонова г. Гродно»

Интерактивные технологии, программирование и видеоигры. В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»

Номинация «Моя Беларусь меня сердцем согреет»

I место

— Сидор Мария, ГУО «Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета»;

— Дзивнель Марта, ГУО «Индурская средняя школа» Гродненского района;

II место

— Янковский Роберт, Банцевич Вероника, ГУО «Средняя школа №10 г. Гродно»;

III место

—  Валюк Илья, ГУО «Средняя школа №2 имени Н.П.Массонова г.Свислочь»

Номинация «Через века, через года – помните», 12-15 лет

I место

— Новик Матвей,ГУО «Средняя школа № 15 г. Лиды»;

II место

— Баширова Нуранэ, ГУО «Волковысский районный ЦТТДиМ»;

III место

— Шейко МихаилГУО «Гимназия №1 имени академика Е.Ф.Карского г.Гродно»

Интерактивные технологии, программирование и видеоигры. В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»

Номинация «Через века, через года – помните», 16-21 год

I место

— Горбач Максим, ГУО «Средняя школа №11 г.Лиды»;

— Завиновский Николай, ГУО «Средняя школа № 32 г. Гродно»;

II место

— Садовский Константин, УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;

III место

— Можейко Елизавета, Панкевич Екатерина, ГУО «Средняя школа № 7 г.Слонима».

Поздравляем победителей и желаем творческих успехов и новых побед!

Интерактивные технологии, программирование и видеоигры. В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»
Интерактивные технологии, программирование и видеоигры. В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»

edu-grodno.by
 
Теги: Гродно
 
 
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04 ноября  на базе ГУО «Гродненский областной центр технического творчества» прошёл областной этап республиканского конкурса по разработке компьютерных игр...
 
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