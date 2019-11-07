|
Интерактивные технологии, программирование и видеоигры. В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»
08.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»" width="600" height="360">
04 ноября на базе ГУО «Гродненский областной центр технического творчества» прошёл областной этап республиканского конкурса по разработке компьютерных игр патриотической направленности «ПАТРИОТ.BY».
В Конкурсе приняли участие обучающиеся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего образования, учащиеся профессионально–технических учреждений образования г. Гродно и Гродненской области: 76 участников проявляющие интерес к индустрии интерактивных технологий и программированию, компьютерным и видеоиграм, владеющие основами знаний современных компьютерных и мультимедиа технологий защищали свои проекты в трех номинациях.
Победители и призёры были награждены дипломами главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета.
Номинация «Беларусь любимая, славная земля»
I место
— Олексяк Андрей, Вороник Мария,УО «Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»;
— Курьянович Кирилл, Реут Евгений, УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;
II место
— Бондарь Дарья,ГУО «Средняя школа №10 г. Слонима»;
III место
— Хлань Полина, ГУО «Средняя школа №11 имени генерала армии А.И.Антонова г. Гродно»
Номинация «Моя Беларусь меня сердцем согреет»
I место
— Сидор Мария, ГУО «Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета»;
— Дзивнель Марта, ГУО «Индурская средняя школа» Гродненского района;
II место
— Янковский Роберт, Банцевич Вероника, ГУО «Средняя школа №10 г. Гродно»;
III место
— Валюк Илья, ГУО «Средняя школа №2 имени Н.П.Массонова г.Свислочь»
Номинация «Через века, через года – помните», 12-15 лет
I место
— Новик Матвей,ГУО «Средняя школа № 15 г. Лиды»;
II место
— Баширова Нуранэ, ГУО «Волковысский районный ЦТТДиМ»;
III место
— Шейко МихаилГУО «Гимназия №1 имени академика Е.Ф.Карского г.Гродно»
Номинация «Через века, через года – помните», 16-21 год
I место
— Горбач Максим, ГУО «Средняя школа №11 г.Лиды»;
— Завиновский Николай, ГУО «Средняя школа № 32 г. Гродно»;
II место
— Садовский Константин, УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;
III место
— Можейко Елизавета, Панкевич Екатерина, ГУО «Средняя школа № 7 г.Слонима».
Поздравляем победителей и желаем творческих успехов и новых побед!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интерактивные технологии, программирование и видеоигры. В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»
04 ноября на базе ГУО «Гродненский областной центр технического творчества» прошёл областной этап республиканского конкурса по разработке компьютерных игр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)