Интерактивные технологии, программирование и видеоигры. В Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»

Источник материала: Вороновская газета

Гродно прошел областной этап республиканского конкурса «ПАТРИОТ.BY»" width="600" height="360">



04 ноября на базе ГУО «Гродненский областной центр технического творчества» прошёл областной этап республиканского конкурса по разработке компьютерных игр патриотической направленности «ПАТРИОТ.BY».

В Конкурсе приняли участие обучающиеся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего образования, учащиеся профессионально–технических учреждений образования г. Гродно и Гродненской области: 76 участников проявляющие интерес к индустрии интерактивных технологий и программированию, компьютерным и видеоиграм, владеющие основами знаний современных компьютерных и мультимедиа технологий защищали свои проекты в трех номинациях.





Победители и призёры были награждены дипломами главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета.

Номинация «Беларусь любимая, славная земля»

I место

— Олексяк Андрей, Вороник Мария,УО «Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»;

— Курьянович Кирилл, Реут Евгений, УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;

II место

— Бондарь Дарья,ГУО «Средняя школа №10 г. Слонима»;

III место

— Хлань Полина, ГУО «Средняя школа №11 имени генерала армии А.И.Антонова г. Гродно»





Номинация «Моя Беларусь меня сердцем согреет»

I место

— Сидор Мария, ГУО «Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета»;

— Дзивнель Марта, ГУО «Индурская средняя школа» Гродненского района;

II место

— Янковский Роберт, Банцевич Вероника, ГУО «Средняя школа №10 г. Гродно»;

III место

— Валюк Илья, ГУО «Средняя школа №2 имени Н.П.Массонова г.Свислочь»

Номинация «Через века, через года – помните», 12-15 лет

I место

— Новик Матвей,ГУО «Средняя школа № 15 г. Лиды»;

II место

— Баширова Нуранэ, ГУО «Волковысский районный ЦТТДиМ»;

III место

— Шейко МихаилГУО «Гимназия №1 имени академика Е.Ф.Карского г.Гродно»





Номинация «Через века, через года – помните», 16-21 год

I место

— Горбач Максим, ГУО «Средняя школа №11 г.Лиды»;

— Завиновский Николай, ГУО «Средняя школа № 32 г. Гродно»;

II место

— Садовский Константин, УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;

III место

— Можейко Елизавета, Панкевич Екатерина, ГУО «Средняя школа № 7 г.Слонима».

Поздравляем победителей и желаем творческих успехов и новых побед!







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